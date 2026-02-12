Bruna Biancardi refaz apelo em relação aos ataques às filhas de Neymar nas redes

Influenciadora teme pela exposição das meninas em meio à guerra de narrativas e hostilidades que terminam com uso de imagens nas web / Crédito: Jogada 10

As últimas fotos que Neymar compartilhou com Mavie, Mel e Helena resultaram em um novo desabafo de Bruna Biancardi nas redes sociais. Isso porque a repercussão do momento de lazer entre as filhas do astro, durante um piquenique, saiu novamente do controle e terminou novamente em ataque virtual às crianças. Mavie, de dois anos, e Helena, de um, aparecem brincando sobre um urso de pelúcia gigante em um dos registros. Já em outro, Mel, de sete meses, chama atenção sentada em um carrinho, também em clima de confraternização. Tanto que parte dos seguidores reagiu com elogios ao momento.

“Parabéns Bruna! Você é uma mãe e esposa excelente! As meninas são três princesas lindas”, escreveu uma internauta. Outra comentou: “Elas têm que viver unidas! Um dia quando os pais partirem têm amizades delas, cada uma vai seguir sua vida, mas são irmãs para vida toda”.

O apelo de Bruna Biancardi Junto aos elogios, também vieram críticas e ataques, muitos direcionados às meninas. Bruna observou o movimento e, então, decidiu reiterar um posicionamento antigo através dos stories. “Às minhas fãs e quem me acompanha, que gostam de mim e das minhas filhas: sei que vocês me defendem por amor. Mas não quero ver esse amor virar at4que, muito menos contra crianças! Segunda vez que peço…Isso ultrapassa qualquer limite. São crianças e não precisam crescer no meio dessa gu3rra que a intern3t cria. Não quero mais ver esse tipo de at4que, por favor!”, afirmou. Ela também relatou o tipo de conteúdo que circula desde a publicação das fotos. “Vejo coisas h0rríveis ao meu respeito e das minhas filhas…Montagens, xing4ment0s, opiniões infundadas, achismos de quem nem sabe nada. Várias outras coisas e sei que ‘rebatem’ na intenção de nos defender”.