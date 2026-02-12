Brazão condena erros “infantis” do Santos e comenta sobre chance de rebaixamento

Brazão condena erros “infantis” do Santos e comenta sobre chance de rebaixamentoGoleiro enfatizou que falhas alvinegras estão custando pontos para a equipe e falou sobre momento complicado do Peixe
O Santos ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (12), o Peixe segurava o empate contra o Athletico, na Arena da Baixada. Porém, em descuido nos acréscimos, o Rubro-Negro marcou o gol que decretou mais uma derrota alvinegra no Brasileirão.
Na visão do goleiro Gabriel Brazão, o Santos precisa de mais concentração para conseguir corrigir os erros que vem cometendo. O arqueiro considerou as falhas infantis e de todo o time, além de enfatizar que a equipe está perdendo muitos pontos pelos momentos de desatenção.
“Concentração, ter sabedoria, ter discernimento, para não cometermos esses erros, posso dizer infantis, que a gente toma, em geral. Posso dizer que todos, não é individual, todos os atletas que estão em campo. Tomadas de decisões que são ruins e que vem nos afetando. Mas não podemos mais cometer esses erros, porque estão nos custando muito”, destacou.
Briga contra o rebaixamento?
Com o resultado na Arena da Baixada, o Peixe iguala seu pior começo de Brasileirão, com um ponto nas primeiras três partidas. A marca é a mesma do ano passado, quando o Santos escapou do rebaixamento nas últimas rodadas. Apesar do momento complicado, Brazão acredita que o Alvinegro tem chances de briga mais em cima da tabela e comentou dificuldades deste começo de temporada.
“É complicado dizer isso (briga lá embaixo), porque no ano passado começamos com um ponto nos primeiros três jogos. Mas acho que não, temos tudo para brigar ali na frente, tem grandes clubes que estão com dificuldade neste começo de Campeonato Brasileiro. O acúmulo de jogos também. Mas igual eu disse, a gente tá tomando gol que está nos custando muito. E não é culpa de treinador, de fora, mas sim nossa”, reforçou.