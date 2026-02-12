Brazão condena erros “infantis” do Santos e comenta sobre chance de rebaixamento

Goleiro enfatizou que falhas alvinegras estão custando pontos para a equipe e falou sobre momento complicado do Peixe / Crédito: Jogada 10

O Santos ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (12), o Peixe segurava o empate contra o Athletico, na Arena da Baixada. Porém, em descuido nos acréscimos, o Rubro-Negro marcou o gol que decretou mais uma derrota alvinegra no Brasileirão. Na visão do goleiro Gabriel Brazão, o Santos precisa de mais concentração para conseguir corrigir os erros que vem cometendo. O arqueiro considerou as falhas infantis e de todo o time, além de enfatizar que a equipe está perdendo muitos pontos pelos momentos de desatenção.

“Concentração, ter sabedoria, ter discernimento, para não cometermos esses erros, posso dizer infantis, que a gente toma, em geral. Posso dizer que todos, não é individual, todos os atletas que estão em campo. Tomadas de decisões que são ruins e que vem nos afetando. Mas não podemos mais cometer esses erros, porque estão nos custando muito”, destacou.