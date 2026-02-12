Botafogo x Flamengo terá torcida dividida no Nilton Santos e esquema com 500 policiais e drones

Neste domingo (12), o Estádio Nilton Santos será o cenário de um marco importante para o futebol carioca nesta temporada. O clássico entre Botafogo e Flamengo, válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca, contará com a presença de torcida dividida (50/50) nas arquibancadas. O fato não acontecia no local há quatro anos. Para assegurar a ordem pública diante desse cenário, o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) preparou uma operação de grande porte. Eles irão mobilizar um efetivo de 500 policiais militares exclusivamente para o confronto. Sobretudo, a estratégia de segurança aposta alto na tecnologia para monitorar o comportamento dos torcedores. O esquema incluirá o uso de drones e helicópteros do Grupamento Aeromóvel (GAM) equipados com câmeras de reconhecimento facial, além de um carro-comando que funcionará como um Centro Integrado de Comando e Controle Móvel nas imediações do estádio. As autoridades pretendem identificar indivíduos impedidos de frequentar praças esportivas e prevenir incidentes antes que eles ocorram.

Histórico de confrontos entre torcedores de Botafogo e Flamengo A atenção redobrada das autoridades se justifica pelo histórico de confrontos entre as torcidas organizadas dos dois clubes na região. Vale lembrar que, em fevereiro de 2017, a morte trágica do torcedor alvinegro Diego Silva dos Santos, durante uma briga nos arredores, marcou um clássico com torcida dividida no mesmo estádio. Por outro lado, o último encontro nesses moldes, realizado em 2022, transcorreu sem registros de confusão, o que serviu de base para a nova autorização do Bepe.