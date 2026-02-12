Bobadilla tem trauma na coxa e fica fora do treino do São Paulo

Volante paraguaio deixou o campo aos 32 minutos na vitória sobre o Grêmio na última quarta-feira e passou por exames na reapresentação

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (12), no CT da Barra Funda, após vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio , na última quarta, pelo Brasileirão. O técnico Hernán Crespo ganhou um problema para as próximas partidas. Afinal, o volante Bobadilla, que deixou o duelo contra os gaúchos com dores ainda no primeiro tempo, teve diagnosticado com um trauma na coxa direita. Assim, não participou do treinamento com os demais companheiros.

O paraguaio sentiu um desconforto aos 32 minutos do primeiro tempo e deu lugar a Pablo Maia. O São Paulo não definiu um prazo para retorno do jogador, o que dependerá da sua evolução clínica.

Os titulares contra o Grêmio fizeram atividades regenerativas na área interna do CT. Os outros jogadores do elenco tricolor estiveram no campo e iniciaram os trabalhos com fortalecimento muscular. Em seguida, a comissão técnica realizou exercícios de posse de bola e, por fim, dividiu o plantel em quatro times, para desafios de enfrentamento em campo reduzido.

O Tricolor volta a treinar na manhã desta sexta-feira (13) no CT da Barra Funda. A próxima partida do São Paulo ocorrerá no próximo domingo (15), às 20h30 (de Brasília), em Campinas, diante da rebaixada Ponte Preta, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.