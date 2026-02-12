Atlético-MG x Corinthians (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG x Corinthians (feminino): onde assistir, escalações e arbitragemAtual campeão, Timão vai até a Arena MRV para encarar o Galo, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino
Atlético-MG e Corinthians medem forças nesta sexta-feira (13/2), às 21h, na Arena MRV, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Galo subiu para a elite da competição na última rodada e agora quer mostrar sua força na primeira divisão. Já o Timão é o maior e atual campeão e agora vai em busca de mais uma taça nacional para sua coleção de troféus.
Onde assistir
A partida terá transmissão do SporTV.
Como chega o Atlético-MG
O Atlético-MG chega para o duelo como um dos clubes que subiu para a elite do campeonato nacional. Contudo, além de ser o atual vice-campeão da Série A2, reforçou o seu elenco parar brigar de frente com as potencias da primeira divisão. Além disso, sabe que vencer o atual campeão, logo na estreia, mostra força para o restante da competição.
Como chega o Corinthians
Por outro lado, o Corinthians vem tendo um começo de temporada com dois vice-campeonatos. As Brabas chegaram até a final do Mundial de Clubes Feminino, mas acabaram caindo para o Arsenal. Além disso, na final da Supercopa Feminina, acabou perdendo nos pênaltis para o arquirrival Palmeiras. Assim, as Brabas enxergam o Brasileirão Feminino como uma grande chance de levantar mais uma taça e seguir com sua tradição de conquistas.
ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro Feminino – 1ª rodada
Data e horário: 13/2/2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
ATLÉTICO-MG: Maike; Bárbara Melo, Hingredy, Káren Bender e Tayane; Ju Pacheco, Laura Maria e Rafa Travalão; Amália, Kélen Bender e Luana Índia. Técnica: Fabi Guedes.
CORINTHIANS: Lelê; Leticia Teles, Thaís Ferreira, Tamires, Gi Fernandes, Andressa Alves, Gabi Zanotti, Duda Sampaio, Ana Vitória, Belén Aquino e Jaqueline Ribeiro. Técnico: Lucas Piccinato.
Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
Assistentes: Suellen das Gracas Goncalves Silva (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG)