Atlético-MG x Corinthians (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão, Timão vai até a Arena MRV para encarar o Galo, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino / Crédito: Jogada 10

Atlético-MG e Corinthians medem forças nesta sexta-feira (13/2), às 21h, na Arena MRV, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Galo subiu para a elite da competição na última rodada e agora quer mostrar sua força na primeira divisão. Já o Timão é o maior e atual campeão e agora vai em busca de mais uma taça nacional para sua coleção de troféus. Onde assistir A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o Atlético-MG O Atlético-MG chega para o duelo como um dos clubes que subiu para a elite do campeonato nacional. Contudo, além de ser o atual vice-campeão da Série A2, reforçou o seu elenco parar brigar de frente com as potencias da primeira divisão. Além disso, sabe que vencer o atual campeão, logo na estreia, mostra força para o restante da competição.