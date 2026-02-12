Atlético atropela o Barcelona e fica perto da final da Copa do Rei

O Atlético de Madrid fez uma partida de almanaque, principalmente no primeiro tempo, e venceu o Barcelona por 4 a 0 nesta quinta-feira (12), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei da Espanha. Eric García, em um gol contra bizarro, Griezmann, Lookman e Julián Álvarez balançaram a rede na goleada colchonera no Estádio Metropolitano, na capital espanhola. Eric García ainda voltou a ser protagonista na segunda etapa, quando recebeu um cartão vermelho após revisão do VAR e deixou o Barça com um jogador a menos na reta final da partida.

Dessa maneira, o Atlético garantiu uma excelente vantagem em busca da vaga na final. Isto porque o clube colchonero pode perder por até três gols de diferença no segundo duelo que garante a classificação. A partida da volta está marcada para o dia 3 de março, no Camp Nou.

Com o Real Madrid já eliminado, quem avançar no duelo será o grande favorito para conquistar o título da Copa do Rei da Espanha. Do outro lado da chave, a Real Sociedad venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0, no País Basco, e também garantiu uma vantagem importante na busca por uma vaga na decisão.

O jogo

O Barcelona terminou a etapa com 70% de posse de bola e o número de finalizações ficou igual: 7 a 7. Ainda assim, quem mandou no jogo foi o Atlético. Com muita intensidade, os Colchoneros dominaram as ações e criaram as melhores chances. Giuliano Simeone se destacou, assim como Lookman, Griezmann e Julián Álvarez, que balançaram as redes antes do intervalo e tiveram grande atuação. No entanto, o Atlético saiu na frente após um gol contra bizarro do zagueiro Eric García, que abriu o caminho para a goleada.

Na segunda etapa, o Barcelona ameaçou uma reação e chegou a balançar a rede com Cubarsi logo aos seis minutos. Porém, após uma longa revisão do VAR, o gol acabou sendo anulado por impedimento de Lewandowski na jogada. A partida ficou mais pegada, sem grandes oportunidades, e o Atlético soube controlar o jogo para sair com a vitória sem sustos. Na reta final, Eric García voltou a ser protagonista quando recebeu um cartão vermelho após revisão do VAR e deixou o Barça com um jogador a menos.