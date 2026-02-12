Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Athletico-PR x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, Peixe encara o Furacão, na Ligga Arena, nesta quinta-feira
Nesta quinta-feira (12/2), Athletico Paranaense e Santos se enfrentam às 19h, na Ligga Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão volta a atuar pela competição, após o embate da segunda rodada, contra o Corinthians, ser adiado. Já o Peixe busca seu primeiro triunfo na competição, após somar apenas um ponto em dois jogos até aqui.

A Voz do Esporte entra em campo às 17h30, ao vivo, para iniciar os trabalhos, com um trio de craques. Christian Rafael comanda a transmissão com sua narração inconfundível. O arguto Tiago Hugolini assume a bronca nos comentários. Já o microfone das reportagens está nas mãos do intrépido Will Ferreira.

