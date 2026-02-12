Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arthur cobra autocrítica no Grêmio após derrota no Morumbis

Volante valorizou boa atuação do adversário, mas cobra análise para o Tricolor se recuperar dentro do Brasileirão
O Grêmio vive um momento complicado neste começo de Brasileirão. Mais uma vez, o Tricolor não conseguiu entregar uma boa atuação e perdeu para o São Paulo, na noite desta quarta-feira (11), no Morumbis.

Capitão do time, o volante Arthur teve dificuldade para falar o que deu errado na capital paulista. O jogador garantiu que a equipe se entregou ao longo da partida, mas enalteceu a boa atuação que o adversário teve.

“Até difícil falar, não faltou luta, não faltou entrega, determinação. Enaltecer o adversário, jogou muito bem, estiveram em um grande dia”, ressaltou em entrevista à TV Globo.

Com uma vitória no Brasileirão e as semifinais do Campeonato Gaúcho pela frente, Arthur aponta que o Grêmio deve fazer uma autocrítica com base na derrota no Morumbis. O capitão acredita que, dessa forma,  o time conseguirá ver aquilo que precisa mudar.

“Nos resta fazer a autocrítica, não baixar a cabeça, analisar e olhar para nós, ver o que podemos melhorar e seguir lutando”, pontuou.

