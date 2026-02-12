Arthur cobra autocrítica no Grêmio após derrota no Morumbis

Volante valorizou boa atuação do adversário, mas cobra análise para o Tricolor se recuperar dentro do Brasileirão

O Grêmio vive um momento complicado neste começo de Brasileirão. Mais uma vez, o Tricolor não conseguiu entregar uma boa atuação e perdeu para o São Paulo, na noite desta quarta-feira (11), no Morumbis.

Capitão do time, o volante Arthur teve dificuldade para falar o que deu errado na capital paulista. O jogador garantiu que a equipe se entregou ao longo da partida, mas enalteceu a boa atuação que o adversário teve.