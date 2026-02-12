Arthur cobra autocrítica no Grêmio após derrota no Morumbis

Arthur cobra autocrítica no Grêmio após derrota no MorumbisVolante valorizou boa atuação do adversário, mas cobra análise para o Tricolor se recuperar dentro do Brasileirão
O Grêmio vive um momento complicado neste começo de Brasileirão. Mais uma vez, o Tricolor não conseguiu entregar uma boa atuação e perdeu para o São Paulo, na noite desta quarta-feira (11), no Morumbis.
Capitão do time, o volante Arthur teve dificuldade para falar o que deu errado na capital paulista. O jogador garantiu que a equipe se entregou ao longo da partida, mas enalteceu a boa atuação que o adversário teve.
“Até difícil falar, não faltou luta, não faltou entrega, determinação. Enaltecer o adversário, jogou muito bem, estiveram em um grande dia”, ressaltou em entrevista à TV Globo.
Com uma vitória no Brasileirão e as semifinais do Campeonato Gaúcho pela frente, Arthur aponta que o Grêmio deve fazer uma autocrítica com base na derrota no Morumbis. O capitão acredita que, dessa forma, o time conseguirá ver aquilo que precisa mudar.
“Nos resta fazer a autocrítica, não baixar a cabeça, analisar e olhar para nós, ver o que podemos melhorar e seguir lutando”, pontuou.