Arsenal sai na frente, mas tropeça no Brentford; City agradece

Em jogo com final insano, Arsenal tropeçou no Brentford, nesta quarta-feira (12/2), no Community Stadium, e já começa a se incomodar com a proximidade do Manchester City pelo título do Campeonato Inglês. Jogando pela 26ª rodada da Premier League, os times ficaram no 1 a 1 em Londres, com os Gunners tropeçando pela quarta vez nas últimas seis rodadas. O gol de Madueke, já na etapa final, parecia que daria conta do recado. No entanto, mesmo com Igor Thiago passando em branco, Lewis-Potter deixou tudo igual para as Abelhas, tirando pontos importantes do time de Mikel Arteta. Agora, o Arsenal segue na ponta, mas apenas quatro pontos à frente do Manchester City. Já o Brentford mantém campanha regular, ficando na sétima posição, com 40 pontos. Ainda há tempo para sonhar com competições europeias, aliás.

Igor Thiago para em Raya Usando um time um tanto mexido, sem Saka e Odegaard, por exemplo, o Arsenal não se encontrou na etapa inicial. Não à toa, finalizou apenas uma vez, em cabeçada de Gabriel Magalhães. O zagueiro, aliás, travou duelo especial com o compatriota Igor Thiago, artilheiro das Abelhas e sensação da Premier League, com 17 gols – atrás apenas de Haaland (22). E o centroavante teve a melhor chance do primeiro tempo. Aos 22′, brilhante cruzamento da esquerda, e Igor Thiago subiu mais que todo mundo para finalizar de cabeça. Ele não contava com o goleiro Raya, que realizou mais um milagre na temporada para salvar os Gunners. Segundo tempo maluco em Londres Na etapa final, Arteta colocaou Odegaard, visando que o time fizesse melhor uso de sua posse de bola. E a entrada do capitão deu um gás ao Arsenal, que passou a finalizar mais vezes. Numa delas, Madueke aproveitou cruzamento perfeito de Hincapié e testou para o fundo do gol, aos 16′. Foi o primeiro gol do ex-Chelsea na Premier League pelos Gunners.

Na sequência, Igor Thiago parou outra vez em Raya, em contra-ataque veloz. Os mandantes, aliás, não desistiram a nenhum momento. E, assim, chegaram ao empate, aos 25′. Em jogada clássica do Brentford, Kayode cobrou lateral direto na área. O gigante van den Berg (1,92m) desviou no primeiro pau, e Lewis-Potter, como elemento surpresa, cabeceou firme para deixar tudo igual: 1 a 1. A reta final foi loucura. Arteta foi para o “all in”, promovendo entradas de Martinelli e Calafiori. Quem teve mais chances foi o time da casa, porém. Igor Thiago, no entanto, perdeu duas delas nos minutos finais. Martinelli, do outro lado, também perdeu oportunidade inacreditável, que poderia dar a vitória ao Arsenal, com o placar ficando no 1 a 1. Próximos passos Agora, o Brentford tem um adversário mais tranquilo que o líder da Premier League. Afinal, encara o Macclesfield, time da sexta divisão do futebol inglês, pela fase de 1/16 avos de final da FA Cup. O jogo ocorre na segunda-feira (16/2), às 16h30 (de Brasília). Já pelo Inglês, o próximo compromisso é no dia 21, contra o Brighton, pela 27ª rodada.