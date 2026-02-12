Após outra derrota, torcida do Vasco volta a protestar em São Januário: “Vergonha”

Os torcedores do Vasco que estiveram presentes nas arquibancadas de São Januário expuseram sua insatisfação depois de outro resultado frustrante na temporada. Assim, o revés por 1 a 0 para o Bahia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira (11), instaurou um clima de revolta no estádio. Posteriormente ao apito final, o técnico Fernando Diniz foi novamente alvo de críticas na temporada por meio de vaias, e o elenco também escutou as reclamações da torcida. Depois do apito final, o grupo de jogadores ouviram entoar cânticos de “time sem vergonha”. Por sinal, nenhum integrante do elenco deu declarações após o duelo contra o Bahia, especialmente pelo ambiente de nova decepção. As manifestações contrárias da torcida ocorreram também ainda durante o segundo tempo. Isso porque houve vaias durante as substituições.

Protestos da torcida do Vasco Na reta final da segunda etapa, os torcedores vaiaram quando Lucas Piton saiu para a entrada de Paulo Henrique, bem como quando Coutinho deu lugar a Rojas. Já, após o fim da partida, no momento em que a comissão técnica e os jogadores saíam do gramado, a torcida lançou copos na direção de Diniz. Tal tipo de postura dos fãs da equipe já ocorreu em pelo menos outras duas ocasiões neste início de temporada. Episódios semelhantes ocorreram no empate com o Madureira pelo Estadual, quando a torcida indicou que o treinador era “burro”. Na estreia como mandante pelo Brasileirão, oportunidade em que somou apenas um ponto em duelo contra a Chapecoense, o profissional foi insultado com xingamentos. Aliás, o Cruz-Maltino ainda não venceu no Campeonato Brasileiro após três rodadas. Rendimento frustrante no Brasileirão Portanto, depois de uma vitória e duas derrotas, o Cruz-Maltino entrou na zona de rebaixamento. Com somente um ponto no torneio, o Gigante da Colina encontra-se em 18º lugar. Mesmo assim, como a rodada continua em andamento, há a chance de perder mais uma posição. O retrospecto na competição é outra situação que incomoda.