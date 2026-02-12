Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anselmi busca primeira vitória em clássico pelo Botafogo

Treinador argentino perdeu os dois clássicos disputados até o momento
Sem vencer há três jogos, o Botafogo busca recuperar a confiança no clássico contra o Fluminense, nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão. Aliás, o jogo também tem importância para o técnico Martin Anselmi. Desde a sua chegada, o Alvinegro ainda não venceu clássicos.

Nos primeiros desafios contra os rivais, Martin Anselmi perdeu para o Fluminense por 1 a 0, no Nilton Santos, e para o Vasco por 2 a 0, em São Januário. Antes do compromisso pela Libertadores, o Alvinegro tem dois clássicos seguidos pela frente. Portanto, o treinador tem a chance de se redimir e ganhar confiança para enfrentar o Flamengo, domingo (15).

O clássico com o Fluminense, aliás, tem um peso a mais. Afinal, o Botafogo perdeu os últimos dois jogos. No ano passado, o Alvinegro perdeu por 2 a 0, no Maracanã, pelo segundo turno do Brasileirão. Na ocasião, viu a invencibilidade de três anos ser encerrada. Já neste ano, perdeu por 1 a 0, no Nilton Santos, onde também não perdia para o rival desde 2022.

O Botafogo vive um momento decisivo na temporada. Além do clássico com o Fluminense, o Alvinegro tem pela frente o Flamengo, no domingo (15), às 17h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Carioca, antes de encarar o Nacional Potosí, na Bolívia, quarta-feira (18), às 21h30, fora de casa, pela fase prévia da Libertadores.

