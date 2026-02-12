Anselmi busca primeira vitória em clássico pelo Botafogo

Anselmi busca primeira vitória em clássico pelo BotafogoTreinador argentino perdeu os dois clássicos disputados até o momento
Sem vencer há três jogos, o Botafogo busca recuperar a confiança no clássico contra o Fluminense, nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão. Aliás, o jogo também tem importância para o técnico Martin Anselmi. Desde a sua chegada, o Alvinegro ainda não venceu clássicos.
Nos primeiros desafios contra os rivais, Martin Anselmi perdeu para o Fluminense por 1 a 0, no Nilton Santos, e para o Vasco por 2 a 0, em São Januário. Antes do compromisso pela Libertadores, o Alvinegro tem dois clássicos seguidos pela frente. Portanto, o treinador tem a chance de se redimir e ganhar confiança para enfrentar o Flamengo, domingo (15).
O clássico com o Fluminense, aliás, tem um peso a mais. Afinal, o Botafogo perdeu os últimos dois jogos. No ano passado, o Alvinegro perdeu por 2 a 0, no Maracanã, pelo segundo turno do Brasileirão. Na ocasião, viu a invencibilidade de três anos ser encerrada. Já neste ano, perdeu por 1 a 0, no Nilton Santos, onde também não perdia para o rival desde 2022.
O Botafogo vive um momento decisivo na temporada. Além do clássico com o Fluminense, o Alvinegro tem pela frente o Flamengo, no domingo (15), às 17h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Carioca, antes de encarar o Nacional Potosí, na Bolívia, quarta-feira (18), às 21h30, fora de casa, pela fase prévia da Libertadores.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.