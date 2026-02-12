Anselmi busca primeira vitória em clássico pelo Botafogo

Sem vencer há três jogos, o Botafogo busca recuperar a confiança no clássico contra o Fluminense, nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão. Aliás, o jogo também tem importância para o técnico Martin Anselmi. Desde a sua chegada, o Alvinegro ainda não venceu clássicos.

Nos primeiros desafios contra os rivais, Martin Anselmi perdeu para o Fluminense por 1 a 0, no Nilton Santos, e para o Vasco por 2 a 0, em São Januário. Antes do compromisso pela Libertadores, o Alvinegro tem dois clássicos seguidos pela frente. Portanto, o treinador tem a chance de se redimir e ganhar confiança para enfrentar o Flamengo, domingo (15).