Allan impressiona e já vira opção no Corinthians para a próxima partida

Recém-chegado ao Timão, volante se destaca em pouco tempo e será opção no banco de reservas, no duelo contra o RB Bragantino / Crédito: Jogada 10

O volante Allan deve ser a principal novidade do Corinthians para o duelo contra o RB Bragantino, nesta quinta-feira (12/2), às 20h, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Sexta contratação do clube para a temporada, o meio-campista foi relacionado após receber sinal verde da comissão técnica e ficará como opção no banco de reservas, com chance de estrear ao longo da partida. Por já estar em atividade antes de acertar com o Timão, Allan não precisou passar por um processo específico de recondicionamento físico. Afinal, o jogador vinha treinando normalmente no Flamengo e chegou a atuar em um jogo do Campeonato Carioca, o que facilitou sua rápida integração ao elenco alvinegro. No primeiro treino no CT Joaquim Grava, deixou boa impressão e rapidamente entrou nos planos de Dorival Júnior.

A chegada do volante foi bem recebida internamente. Desde a saída de Maycon, negociado com o Atlético-MG, o Corinthians buscava um jogador para o setor central com capacidade de marcação, boa circulação de bola e leitura de espaços. O cenário ganhou contornos ainda mais urgentes após a lesão de José Martínez, o que acelerou o movimento no mercado.