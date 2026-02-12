Alianza Lima chega à terceira rescisão contratual após denúncia de agressão sexual

Alianza Lima chega à terceira rescisão contratual após denúncia de agressão sexualCom o rompimento mais recente, o clube peruano não tem mais qualquer tipo de envolvimento no caso judicial envolvendo uma jovem argentina
O Alianza Lima encerrou nessa quarta-feira (11) o vínculo com Carlos Zambrano depois de concluir negociações para rescisão contratual. Com a anulação do negócio, o clube peruano não mantém mais relações com nenhum dos atletas envolvidos na denúncia de agressão sexual, supostamente ocorrida durante a pré-temporada da equipe, em Montevidéu.
Até então, o defensor participava normalmente do planejamento da temporada e integrava o elenco que buscaria o título da Liga 1, repetindo o calendário do ano anterior. A denúncia, porém, alterou toda programação inicial para o ano.
Miguel Trauco e Sergio Peña também tiveram seus nomes citados na acusação da jovem argentina, que acusa o trio de abuso sexual durante a viagem da delegação ao Uruguai. Inicialmente, o clube reagiu com suspensão imediata dos atletas até o desenrolar das investigações.
Com o avanço das apurações, a diretoria decidiu não manter os jogadores no grupo. Trauco e Peña acertaram rapidamente a saída e deixaram o elenco há mais de uma semana. A negociação com Zambrano seguiu caminho diferente.
Alianza Lima sela rescisão
Distinto ao que fez com Trauco e Peña, o clube levou mais tempo para anunciar a rescisão com Zambrano. Isso porque, segundo a mídia local, representantes do jogador complicaram o desenrolar das tratativas. Após vários dias, as partes chegaram, enfim, a um acordo pelo rompimento do vínculo iniciado em 2023.
Nos últimos anos, o clube registrou episódios repetidos de indisciplina envolvendo o zagueiro. A rescisão foi confirmada pela comunicação da equipe peruana nas redes sociais.
‘O Club Alianza Lima informa seus torcedores e o público em geral que o jogador Carlos Zambrano deixou oficialmente de pertencer à nossa instituição. Houve um acordo entre as partes”, dizia o comunicado.
A investigação judicial que envolve o trio de jogador permanece em curso na Argentina. Paralelamente, a equipe jurídica de Zambrano apresentou queixa por extorsão contra a vítima. Segundo o advogado Gonzalo Hidalgo, o registro ocorreu um dia depois de o jogador receber mensagens consideradas extorsivas por parte da argentina, enviadas por redes sociais.
