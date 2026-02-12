Alianza Lima chega à terceira rescisão contratual após denúncia de agressão sexual

Com o rompimento mais recente, o clube peruano não tem mais qualquer tipo de envolvimento no caso judicial envolvendo uma jovem argentina / Crédito: Jogada 10

O Alianza Lima encerrou nessa quarta-feira (11) o vínculo com Carlos Zambrano depois de concluir negociações para rescisão contratual. Com a anulação do negócio, o clube peruano não mantém mais relações com nenhum dos atletas envolvidos na denúncia de agressão sexual, supostamente ocorrida durante a pré-temporada da equipe, em Montevidéu. Até então, o defensor participava normalmente do planejamento da temporada e integrava o elenco que buscaria o título da Liga 1, repetindo o calendário do ano anterior. A denúncia, porém, alterou toda programação inicial para o ano.

Miguel Trauco e Sergio Peña também tiveram seus nomes citados na acusação da jovem argentina, que acusa o trio de abuso sexual durante a viagem da delegação ao Uruguai. Inicialmente, o clube reagiu com suspensão imediata dos atletas até o desenrolar das investigações.

Com o avanço das apurações, a diretoria decidiu não manter os jogadores no grupo. Trauco e Peña acertaram rapidamente a saída e deixaram o elenco há mais de uma semana. A negociação com Zambrano seguiu caminho diferente. Alianza Lima sela rescisão Distinto ao que fez com Trauco e Peña, o clube levou mais tempo para anunciar a rescisão com Zambrano. Isso porque, segundo a mídia local, representantes do jogador complicaram o desenrolar das tratativas. Após vários dias, as partes chegaram, enfim, a um acordo pelo rompimento do vínculo iniciado em 2023. Nos últimos anos, o clube registrou episódios repetidos de indisciplina envolvendo o zagueiro. A rescisão foi confirmada pela comunicação da equipe peruana nas redes sociais.