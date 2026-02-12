“Temos elenco para brigar”: Zubeldía exalta agressividade em vitória do Fluminense

Luis Zubeldía celebrou muito a vitória do Fluminense sobre o Botafogo nesta quinta-feira (12). O treinador exaltou a postura da equipe no Maracanã e garantiu que o Tricolor vai brigar por títulos na temporada. O comandante valorizou o triunfo por 1 a 0, conquistado com um golaço de Lucho Acosta, e destacou a maturidade do grupo ao segurar o resultado com um jogador a menos. O técnico argentino enfatizou que o time mereceu os três pontos. Ele recordou sua estreia em clássicos e valorizou a alegria de vencer um rival importante.

“Não pude ver o gol (do Lucho Acosta), mas creio que foi um golaço. Estamos muito felizes porque ganhamos um clássico e isso é sempre muito bom, alegria dupla. (…) Trabalhamos grande parte do segundo tempo com um jogador a menos, e merecidamente levamos os três pontos”.

Agressividade e força do Fluminense Sobretudo, Zubeldía destacou a identidade que o time construiu sob seu comando. Segundo ele, o Fluminense mantém um perfil agressivo tanto com a posse de bola quanto na marcação. O treinador elogiou as diferentes características dos atletas, o que permite variações táticas durante as partidas. Ele projetou a temporada e afirmou que o elenco tem qualidade para disputar as cabeças: “Estou contente com o elenco, não só pelos resultados, mas porque tenho jogadores de diferentes perfis, o que me permite mudar. (…) Creio que temos um elenco para brigar, seja em casa ou fora, mas nada é fácil. Em junho, vamos ver como está a equipe e em dezembro veremos a verdade. Temos que seguir brigando”.

Elogios a John Kennedy e críticas à arbitragem Além disso, o técnico comentou sobre o setor ofensivo. Enquanto aguarda o retorno de Germán Cano e a chegada de reforços pontuais, ele rasgou elogios a John Kennedy. Zubeldía classificou o jovem atacante como “muito maduro” e destacou sua atuação dinâmica no segundo tempo. Por outro lado, o comandante não poupou críticas à arbitragem do clássico. Ele reclamou do excesso de paralisações, que prejudicaram a fluidez do jogo e o espetáculo. “No primeiro tempo foi pouco efetivo, ficou muito parado, e isso é ruim para nossa equipe. Quanto foi o tempo efetivo de jogo? Creio que foi menor do que o de 2025. Isso não é bom para o espetáculo”.