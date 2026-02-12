“Sempre pensei ser o Real Madrid das Américas”, diz presidente do Flamengo

Depois de conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2025, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, traça metas “galácticas” ainda mais ambiciosas para os próximos anos. Em entrevista ao jornal espanhol As, o dirigente afirmou, inclusive, que pretende transformar o clube em uma potência comparável ao Real Madrid. A referência no clube espanhol vai muito além dos títulos. “Sempre sonhei grande. Sempre pensei ser o Real Madrid das Américas. Vejo o que o Real faz. Tento entender quais foram os seus sucessos para trabalhar adequadamente e adaptar à realidade do Brasil. E também identificar os erros para não repeti-los”, afirmou o dirigente.

Inspiração em livro de dirigente do Barcelona Apesar de apontar o Real Madrid como principal espelho, Bap destacou que acompanha o trabalho de outros clubes de elite da Europa e revelou que se inspirou no modelo de gestão criado por Ferran Soriano no Barcelona para reorganizar o clube e adquirir novas receitas, trans formando o Flamengo no clube de maior faturamento da América do Sul.