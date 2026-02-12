“Sempre pensei ser o Real Madrid das Américas”, diz presidente do Flamengo

“Sempre pensei ser o Real Madrid das Américas”, diz presidente do FlamengoPresidente rubro-negro afirma que se inspira em gigantes europeus, cita modelo do Barcelona e defende gestão sólida para manter clube no topo
Depois de conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2025, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, traça metas “galácticas” ainda mais ambiciosas para os próximos anos. Em entrevista ao jornal espanhol As, o dirigente afirmou, inclusive, que pretende transformar o clube em uma potência comparável ao Real Madrid.
A referência no clube espanhol vai muito além dos títulos. “Sempre sonhei grande. Sempre pensei ser o Real Madrid das Américas. Vejo o que o Real faz. Tento entender quais foram os seus sucessos para trabalhar adequadamente e adaptar à realidade do Brasil. E também identificar os erros para não repeti-los”, afirmou o dirigente.
Inspiração em livro de dirigente do Barcelona
Apesar de apontar o Real Madrid como principal espelho, Bap destacou que acompanha o trabalho de outros clubes de elite da Europa e revelou que se inspirou no modelo de gestão criado por Ferran Soriano no Barcelona para reorganizar o clube e adquirir novas receitas, trans formando o Flamengo no clube de maior faturamento da América do Sul.
“Ferran Soriano e sua gestão do Barcelona foram a inspiração. O modelo e a inspiração foi 100% Barcelona por causa de Ferran Soriano e seu livro ‘A bola não entra por acaso‘. As nossas condições eram idênticas às do Barcelona daquela época”, revelou o dirigente rubro-negro.
Bap deixou claro que para o Flamengo manter o seu apetite pelas conquistas dentro de campo, o trabalho precisa ser árduo e o aprendizado vai vir a todo momento.
“Ganhar nem sempre é bom e perder nem sempre é ruim. O sucesso do ano passado não significa necessariamente que teremos outra grande temporada. O fato de as coisas estarem indo muito bem cria uma certa situação dentro do grupo. Pode ser positiva ou não. Estamos trabalhando duro para ter um ótimo 2026, mesmo não tendo começado bem o ano. Vamos melhorar”, completou o dirigente.