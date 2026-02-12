“Desafio muito importante”, diz Kayky sobre chegada ao Internacional

“É um clube muito grande e é um desafio muito importante na minha carreira, até pela minha idade, agora um pouco mais rodado e com mais experiência. Estive lá fora e voltei. Então, é um desafio enorme para mim, até mais pessoal. Creio que vai dar bom”, projetou Kayky, antes de revelar detalhes de uma primeira conversa com o técnico Paulo Pezzolano.

Anunciado na quarta-feira (11) como novo reforço do Internacional, o atacante Kayky falou como jogador colorado pela primeira vez. Em entrevista à TV Inter, o atacante de 22 anos, que chegou por empréstimo junto ao Bahia, deu suas primeiras palavras após vestir a camisa do Inter e destacou que a chance de jogar pelo Colorado é um dos maiores desafios da sua carreira.

“A gente tinha batido um papo e ele (Pezzolano) me passou alguns pontos que enxerga sobre tática. Então, já sabia mais ou menos a forma como ele gosta de trabalhar e, quando rolou a possibilidade de vir, eu já tinha acompanhado alguns jogos do Inter. Conversamos sobre o que ele entendia, o que precisava melhorar e o que já estava bom. Foi mais para se conhecer”, disse o jogador.

O que a torcida do Inter pode esperar?

Revelado nas categorias de base do Fluminense e com passagem pelo Manchester City, Kayky falou sobre o que a torcida do Internacional pode esperar dentro de campo. O jogador de 22 anos destacou suas caracerísticas e como pode ajudar a equipe nesta temporada.

“Sou um cara que gosta de ir para cima, do um para um, mas também gosta de ajudar na construção. Sou um ponta que às vezes vem para dentro, vai achar passe para gol, não só finalizar. Não jogam mais assim hoje em dia, mas sou tipo um meia-atacante. Eu me sinto confortável jogando no meio também. Minhas características são estas: construir e improviso”, finalizou.