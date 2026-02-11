Santos faz consulta por zagueiros que já tiveram passagens pelo clube

Santos faz consulta por zagueiros que já tiveram passagens pelo clubePeixe buscou informações sobre Jair e Lucas Veríssimo, mas negociações não devem avançar. Com isso, dupla da base sobe para o profissional
Em busca de reforços no setor defensivo, o Santos fez uma consulta por dois jogadores da posição que já defenderam a equipe alvinegra. O Peixe buscou informações sobre a possibilidade de negócio com Lucas Veríssimo e Jair.
A informação é do jornalista Lucas Musetti, do portal Uol. Entretanto, o cenário não é positivo e as negociações não devem acontecer. Afinal, o Nottingham Forest, da Inglaterra, não tem interesse em emprestar Jair neste momento. O zagueiro de 20 anos desperta o interesse de outros clubes no Brasil. Inclusive, o defensor gosta do Santos e não queria ter saído, na época, para o Botafogo.
Por outro lado, Lucas Veríssimo defende o Al-Wakrah, do Qatar, e possui um salário alto, com um contrato bem estipulado. Por conta disso, o defensor não pensa em voltar para o futebol brasileiro neste momento.
Por conta disso, o Santos recorreu às categorias de base para reforçar o setor defensivo. O clube promoveu, de forma definitiva, para o time profissional, os zagueiros Alencar e Ananias, ambos de 18 anos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.