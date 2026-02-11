Santos faz consulta por zagueiros que já tiveram passagens pelo clube

Peixe buscou informações sobre Jair e Lucas Veríssimo, mas negociações não devem avançar. Com isso, dupla da base sobe para o profissional

Em busca de reforços no setor defensivo, o Santos fez uma consulta por dois jogadores da posição que já defenderam a equipe alvinegra. O Peixe buscou informações sobre a possibilidade de negócio com Lucas Veríssimo e Jair.

A informação é do jornalista Lucas Musetti, do portal Uol. Entretanto, o cenário não é positivo e as negociações não devem acontecer. Afinal, o Nottingham Forest, da Inglaterra, não tem interesse em emprestar Jair neste momento. O zagueiro de 20 anos desperta o interesse de outros clubes no Brasil. Inclusive, o defensor gosta do Santos e não queria ter saído, na época, para o Botafogo.