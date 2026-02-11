Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos faz consulta por zagueiros que já tiveram passagens pelo clube

Peixe buscou informações sobre Jair e Lucas Veríssimo, mas negociações não devem avançar. Com isso, dupla da base sobe para o profissional
Em busca de reforços no setor defensivo, o Santos fez uma consulta por dois jogadores da posição que já defenderam a equipe alvinegra. O Peixe buscou informações sobre a possibilidade de negócio com Lucas Veríssimo e Jair.

A informação é do jornalista Lucas Musetti, do portal Uol. Entretanto, o cenário não é positivo e as negociações não devem acontecer. Afinal, o Nottingham Forest, da Inglaterra, não tem interesse em emprestar Jair neste momento. O zagueiro de 20 anos desperta o interesse de outros clubes no Brasil. Inclusive, o defensor gosta do Santos e não queria ter saído, na época, para o Botafogo.

Por outro lado, Lucas Veríssimo defende o Al-Wakrah, do Qatar, e possui um salário alto, com um contrato bem estipulado. Por conta disso, o defensor não pensa em voltar para o futebol brasileiro neste momento.

Por conta disso, o Santos recorreu às categorias de base para reforçar o setor defensivo. O clube promoveu, de forma definitiva, para o time profissional, os zagueiros Alencar e Ananias, ambos de 18 anos.

