Com suspeita de lesão, atacante do Cruzeiro deixa o campo chorando

Com suspeita de lesão, atacante do Cruzeiro deixa o campo chorandoKenji levou uma entrada dura de Lara, do Mirassol, expulso com a intervenção do VAR
O atacante Kenji, do Cruzeiro, levou uma entrada dura de Lara, do Mirassol. Com uma suspeita de lesão no tornozelo direito, o jovem deixou o campo de maca e chorando muito durante o empate da Raposa com o Leão por 2 a 2, nesta quarta-feira (11), no Maião, interior paulista, pela rodada 3 desta edição do Campeonato Brasileiro.
Após a revisão do VAR, o adversário foi expulso. Porém, a Raposa já havia feito as cinco alterações. Não teve, portanto, a vantagem numérica. Kenji havia entrado no segundo tempo, no lugar de Christian.
No banco de reservas, mesmo com muitas dores, ele tentou regressar ao embate, contudo, seus companheiros o impediram. Em seguida, o atacante precisou de auxílio para caminhar até o vestiário. Afinal, não conseguiu colocar o pé direito no chão.
Revelado nas categorias de base do próprio Cruzeiro, Kenjoi está no elenco profissional desde o início do ano. O jovem disputou seis jogos e marcou um gol nesta temporada. Antes, havia entrado em campo outras vezes, entre 2024 e 2025.
Com apenas um ponto, o Cruzeiro ocupa a penúltima colocação do Brasileiro. Pela competição nacional, a equipe volta a campo no dia 25, contra o Corinthians, no Mineirão, pela quarta rodada.
