Com suspeita de lesão, atacante do Cruzeiro deixa o campo chorando

Kenji levou uma entrada dura de Lara, do Mirassol, expulso com a intervenção do VAR / Crédito: Jogada 10

O atacante Kenji, do Cruzeiro, levou uma entrada dura de Lara, do Mirassol. Com uma suspeita de lesão no tornozelo direito, o jovem deixou o campo de maca e chorando muito durante o empate da Raposa com o Leão por 2 a 2, nesta quarta-feira (11), no Maião, interior paulista, pela rodada 3 desta edição do Campeonato Brasileiro. Após a revisão do VAR, o adversário foi expulso. Porém, a Raposa já havia feito as cinco alterações. Não teve, portanto, a vantagem numérica. Kenji havia entrado no segundo tempo, no lugar de Christian.

No banco de reservas, mesmo com muitas dores, ele tentou regressar ao embate, contudo, seus companheiros o impediram. Em seguida, o atacante precisou de auxílio para caminhar até o vestiário. Afinal, não conseguiu colocar o pé direito no chão.