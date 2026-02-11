Cade libera expansão das ligas com multa de R$ 559 mil para clubes da Libra

Nesta quarta-feira (11), o cenário político e comercial do futebol brasileiro sofreu uma mudança significativa com a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Durante o julgamento realizado em Brasília, o órgão homologou um acordo com os dois blocos comerciais de clubes do país, a Libra e a FFU (antiga LFU), encerrando um imbróglio que se arrastava desde o ano passado. Com a resolução, ambas as ligas estão finalmente liberadas para receber a adesão de novos associados, algo que estava vetado por uma liminar anterior.

Entretanto, a liberação veio acompanhada de contrapartidas financeiras específicas para um dos grupos. Ficou estabelecido que a Libra deverá arcar com uma “contribuição pecuniária” no valor total de R$ 559 mil. Esse montante não será pago pela liga como um todo, mas sim dividido entre cinco clubes específicos: Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo e Grêmio. A escolha desses times não foi aleatória, visto que eles se enquadravam nos parâmetros de faturamento que exigiam notificação prévia ao órgão e permaneceram na associação por mais de dois anos.