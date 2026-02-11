“Trabalho e persistência”. Tite tem a receita para tirar o Cruzeiro da crise

Treinador da Raposa pede calma aos torcedores diante da má fase. Time segue no Z4 do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Técnico do Cruzeiro, Tite anda saturado de perguntas sobre a fase do time, penúltimo colocado nesta edição do Campeonato Brasileiro com apenas um ponto em nove disputados. Nesta quarta-feira (11), fora de casa, no interior paulista, a Raposa empatou com o Mirassol por 2 a 2, em duelo da terceira rodada da competição. “Precisamos tranquilidade e discernimento. É, então, trabalho e persistência. Performar e ter resultado. Isso vai proporcionar, portanto, a virada de tensão”, disse Tite.

Para o treinador celeste, a queda de rendimento do Cruzeiro em relação ao ano passado ocorre, principalmente, pela necessidade de recuperar pontos perdidos no Mineiro, algo que o obriga, assim, a utilizar os titulares, cenário distante do planejamento inicial da comissão técnica.