2 de Mayo faz história e elimina Alianza Lima da Libertadores

O 2 de Mayo protagonizou a primeira surpresa da Libertadores 2026. Em visita ao Alianza Lima após vencer o confronto de ida, o modesto 2 de Mayo mostrou paciência e precisão para arrancar um empate por 1 a 1 e a consequente classificação para a segunda fase eliminatória do torneio continental. Agora, o time do Paraguai vai enfrentar outro time da capital peruana, o Sporting Cristal. Em duelo parelho, Ángel Martínez desequilibra para os visitantes É verdade que os anfitriões buscavam o protagonismo na base do domínio territorial e volume ofensivo para “sufocar” o time paraguaio. Contudo, a reação do 2 de Mayo nem de longe era de um time assustado ou limitado a fechar espaços, pelo contrário. Com troca de passes consciente e movimentação coordenada, a representação guaraní também rondava a meta do arqueiro Alejandro Duarte.

Mesmo com os dois times mostrando disposição e intensidade para a abertura da contagem em Lima, parecia faltar maior precisão na hora das finalizações. Com isso, a melhor chance da etapa inicial saiu em penalidade máxima para o Alianza Lima, cometida por Alan Gómez, através de toque com o braço na bola. Na batida, Eryc Castillo bateu cruzado, no lado direito, e viu o goleiro Ángel Martinez fazer grande defesa.

Advíncula entre a esperança e o desafogo O tempo complementar teve desenho semelhante ao que ocorreu na primeira parte. Ou seja, o 2 de Mayo suportando com propriedade o ambiente de pressão criado pelo Alianza Lima. Além disso, também criando oportunidades para preocupar o lado defensivo do time peruano. Todavia, o que pesou para a abertura do marcador no Alejandro Villanueva foi a potência e oportunismo de uma figura experiência dos anfitriões. Aos 18 minutos, uma bola que atravessou a grande área caiu nos pés de Luis Advíncula que fuzilou e viu a pelota tocar na trave antes de estufar as redes da representação paraguaia. 2 de Mayo volta a dianteira na marca da cal Após breve período onde o Alianza tentou se aproveitar do momento positivo para ampliar a vantagem, o time do Paraguai conseguiu buscar o empate através de pênalti cometido por Duarte em Delvalle. O camisa 17 tocou antes na bola que o goleiro da equipe mandante e recebeu todo o impacto do arqueiro, dentro da grande área. Diferente do que ocorreu com seu adversário, o 2 de Mayo capitalizou a chance com Brahian Ayala enchendo o pé, no meio do gol.