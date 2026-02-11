2 de Mayo faz história e elimina Alianza Lima da Libertadores

2 de Mayo faz história e elimina Alianza Lima da LibertadoresNa primeira participação de todos os tempos, paraguaios derrubam tradicional clube sul-americano
O 2 de Mayo protagonizou a primeira surpresa da Libertadores 2026. Em visita ao Alianza Lima após vencer o confronto de ida, o modesto 2 de Mayo mostrou paciência e precisão para arrancar um empate por 1 a 1 e a consequente classificação para a segunda fase eliminatória do torneio continental. Agora, o time do Paraguai vai enfrentar outro time da capital peruana, o Sporting Cristal.
Em duelo parelho, Ángel Martínez desequilibra para os visitantes
É verdade que os anfitriões buscavam o protagonismo na base do domínio territorial e volume ofensivo para “sufocar” o time paraguaio. Contudo, a reação do 2 de Mayo nem de longe era de um time assustado ou limitado a fechar espaços, pelo contrário. Com troca de passes consciente e movimentação coordenada, a representação guaraní também rondava a meta do arqueiro Alejandro Duarte.
Mesmo com os dois times mostrando disposição e intensidade para a abertura da contagem em Lima, parecia faltar maior precisão na hora das finalizações. Com isso, a melhor chance da etapa inicial saiu em penalidade máxima para o Alianza Lima, cometida por Alan Gómez, através de toque com o braço na bola. Na batida, Eryc Castillo bateu cruzado, no lado direito, e viu o goleiro Ángel Martinez fazer grande defesa.
Advíncula entre a esperança e o desafogo
O tempo complementar teve desenho semelhante ao que ocorreu na primeira parte. Ou seja, o 2 de Mayo suportando com propriedade o ambiente de pressão criado pelo Alianza Lima. Além disso, também criando oportunidades para preocupar o lado defensivo do time peruano.
Todavia, o que pesou para a abertura do marcador no Alejandro Villanueva foi a potência e oportunismo de uma figura experiência dos anfitriões. Aos 18 minutos, uma bola que atravessou a grande área caiu nos pés de Luis Advíncula que fuzilou e viu a pelota tocar na trave antes de estufar as redes da representação paraguaia.
2 de Mayo volta a dianteira na marca da cal
Após breve período onde o Alianza tentou se aproveitar do momento positivo para ampliar a vantagem, o time do Paraguai conseguiu buscar o empate através de pênalti cometido por Duarte em Delvalle. O camisa 17 tocou antes na bola que o goleiro da equipe mandante e recebeu todo o impacto do arqueiro, dentro da grande área. Diferente do que ocorreu com seu adversário, o 2 de Mayo capitalizou a chance com Brahian Ayala enchendo o pé, no meio do gol.
Pressão derradeira e feito para a história
Com o cenário posto, coube aos Íntimos buscarem o tento de vantagem no placar que daria sobrevida ao time do Peru na eliminatória. Do outro lado, os paraguaios não se mantiveram com a coragem habitual e fecharam a parte frontal de sua área. Além disso, Ángel Martínez apareceu em momentos cruciais e assegurou a classificação do clube de Pedro Juan Caballero para seguir sonhando com a fase de grupos da Libertadores.
ALIANZA LIMA 1 x 1 2 DE MAYO
Libertadores 2026 – Primeira fase eliminatória (Jogo de volta)
Data e horário: 11/2/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)
Gols: Advíncula (18’/2°T) (1-0), Ayala (29’/2°T) (1-1)
ALIANZA LIMA: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni e Carbajal (Cari, 37’/2°T); Castillo, Vélez (Gaibor, 13’/2°T), Chávez (Ramos, 37’/2°T) e Gentile (Quevedo, 13’/2°T); Guerrero e Girotti (Cantero, 1’/2°T). Técnico: Pablo Guede.
2 DE MAYO: Martínez; Dávalos (Barreto, no intervalo), Sosa, Saiz e Castro; Sanabria, Alfonso (Ayala, 28’/2°T), Romero, Gómez (Coleman, 13’/2°T) e Delvalle (Coronel, 37’/2°T); Ruiz Díaz (Diego Acosta, 13’/2°T). Técnico: Eduardo Ledesma.
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Rafael Alves (RS)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Cartões Amarelos: Duarte, Guerrero, Vélez (ALI); Acosta, Ayala, Dávalos, Martínez (2DM)
Cartões Vermelhos:
