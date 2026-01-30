Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Virginia ganha presente sensorial de Vini Jr, e modelo estimula debate sobre bem-estar

Calçado de alta demanda esgotou no site oficial após a publicação da influenciadora sobre o mimo que recebeu do camisa 7 do Real Madrid
Um presente de Vini Jr. chamou atenção dos milhões de seguidores no Instagram de Virgínia Fonseca. Revelado nos stories da influenciadora, o item destoou dos tradicionais mimos de luxo e abriu espaço para uma conversa mais profunda sobre bem-estar emocional.

O jogador presenteou a influenciadora com o Mule Nike Mind 001. Trata-se de um calçado de visual marcante, em tom rosa neon, que aposta menos na estética convencional e mais em uma proposta sensorial voltada ao relaxamento. Virginia se baseou justamente nesta ideia para justificar a exibição do mimo.

De acordo com Virginia, a escolha do calçado se conecta diretamente ao conceito do produto, que busca estimular a atenção ao corpo e ao momento presente.

Conceito por trás do presente de Vini Jr.

A proposta do modelo se apoia principalmente no solado, visto que traz 22 esferas posicionadas estrategicamente para gerar estímulos sensoriais durante o uso. O fomento do Mule Nike Mind 001 é causado a partir da pressão exercida pelos pés.

Segundo a descrição oficial da Nike, essa interação física amplia a percepção corporal e ajudao a criar uma sensação de equilíbrio, com presença ao longo do dia.

O modelo esgotou na plataforma oficial pouco depois da publicação, mas já se tratava de um calçado com alta demanda. No Brasil, o calçado aparece no site da marca pelo valor de R$ 799,99.

O produto integra uma linha desenvolvida com foco em experiências sensoriais, unindo design ousado e funcionalidade no cotidiano.

vini jr vinicius junior

