Vasco sofre oitava derrota nos últimos dez jogos do Brasileirão

O Vasco começou a temporada com o alerta ligado. Afinal, a derrota para o Mirassol por 2 a 1, nesta última quinta-feira (29), no Maião, pela rodada de abertura do Brasileirão, foi a oitava nos últimos dez jogos disputados na competição. Dessa forma, o Cruz-Maltino busca virar a chave para não repetir o mesmo desempenho da reta final de 2025.

No ano passado, o Vasco chegou a entrar na briga pelo G6, mas terminou em baixa. Afinal, sofreu uma sequência de derrotas consecutivas e chegou na última rodada ameaçado pelo rebaixamento. Somando a estreia deste ano, o Cruz-Maltino venceu apenas duas vezes nos últimos dez jogos disputados no Brasileirão. No período, sofreu 21 gols e marcou dez.