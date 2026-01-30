Vasco sofre oitava derrota nos últimos dez jogos do Brasileirão

Vasco sofre oitava derrota nos últimos dez jogos do BrasileirãoDesempenho recente liga alerta no início da temporada
O Vasco começou a temporada com o alerta ligado. Afinal, a derrota para o Mirassol por 2 a 1, nesta última quinta-feira (29), no Maião, pela rodada de abertura do Brasileirão, foi a oitava nos últimos dez jogos disputados na competição. Dessa forma, o Cruz-Maltino busca virar a chave para não repetir o mesmo desempenho da reta final de 2025.
No ano passado, o Vasco chegou a entrar na briga pelo G6, mas terminou em baixa. Afinal, sofreu uma sequência de derrotas consecutivas e chegou na última rodada ameaçado pelo rebaixamento. Somando a estreia deste ano, o Cruz-Maltino venceu apenas duas vezes nos últimos dez jogos disputados no Brasileirão. No período, sofreu 21 gols e marcou dez.
“Não é o mesmo time do ano passado. A maioria das vezes que saímos jogando foi limpo. Claro que aconteceram erros que não podem acontecer. Mas não podemos abrir mão só porque aconteceram erros. Se você não quer errar nunca, você não sai jogando. Estou triste pelo resultado, mas o time não jogou mal”, disse o técnico Fernando Diniz.
Com a derrota para o Mirassol, o Vasco começa o Brasileirão zerado e na 12ª colocação. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), contra o Madureira, em São Januário, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Depois, recebe a Chapecoense, quinta (5), no mesmo horário e local, pela segunda rodada do Brasileirão.
