O Vasco intensificou a busca por um novo patrocinador máster, mas a diretoria estabeleceu critérios rigorosos para fechar qualquer negócio e prioriza a segurança. O clube recusou recentemente duas propostas oficiais para ocupar o espaço mais nobre da camisa. As empresas 01bet e EnergiaBet, ambas do ramo de apostas esportivas, tentaram fechar acordo, mas a alta cúpula vascaína vetou o avanço das conversas. O departamento de compliance analisou as ofertas e recomendou a recusa por falta de garantias financeiras sólidas, o que gerou temor interno sobre a real capacidade de pagamento dessas marcas a longo prazo.

A estratégia do presidente Pedrinho e de sua gestão vai muito além de apenas preencher o espaço vazio no uniforme. O Vasco quer expandir seus horizontes comerciais e procura ativamente parceiros fora do nicho das casas de apostas. Embora esse segmento domine a maioria dos patrocínios da Série A do Campeonato Brasileiro atualmente, a diretoria entende que existe vida inteligente além das “bets”. O clube mapeia o mercado em busca de empresas de outros setores da economia que tragam mais estabilidade e credibilidade, na tentativa de fugir da saturação e dos riscos que envolvem algumas marcas de apostas menores ou recém-criadas.