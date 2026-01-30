Vasco recusa duas casas de apostas e busca patrocínio máster em novos mercados

Vasco recusa duas casas de apostas e busca patrocínio máster em novos mercadosDiretoria veta 01bet e EnergiaBet por falta de garantias financeiras; clube tenta fugir da dependência das bets e mira acordos do nível da Nike
O Vasco intensificou a busca por um novo patrocinador máster, mas a diretoria estabeleceu critérios rigorosos para fechar qualquer negócio e prioriza a segurança. O clube recusou recentemente duas propostas oficiais para ocupar o espaço mais nobre da camisa. As empresas 01bet e EnergiaBet, ambas do ramo de apostas esportivas, tentaram fechar acordo, mas a alta cúpula vascaína vetou o avanço das conversas. O departamento de compliance analisou as ofertas e recomendou a recusa por falta de garantias financeiras sólidas, o que gerou temor interno sobre a real capacidade de pagamento dessas marcas a longo prazo.
A estratégia do presidente Pedrinho e de sua gestão vai muito além de apenas preencher o espaço vazio no uniforme. O Vasco quer expandir seus horizontes comerciais e procura ativamente parceiros fora do nicho das casas de apostas. Embora esse segmento domine a maioria dos patrocínios da Série A do Campeonato Brasileiro atualmente, a diretoria entende que existe vida inteligente além das “bets”. O clube mapeia o mercado em busca de empresas de outros setores da economia que tragam mais estabilidade e credibilidade, na tentativa de fugir da saturação e dos riscos que envolvem algumas marcas de apostas menores ou recém-criadas.
Camisa do Vasco segue sem patrocínio
O espaço máster do uniforme cruz-maltino permanece vago desde o final da temporada de 2025, momento em que o contrato com a Betfair chegou ao fim. A saída da antiga patrocinadora ocorreu de maneira natural e prevista, em um movimento semelhante ao que a mesma empresa fez com o Cruzeiro. Desde então, o Vasco trabalha para repor essa receita fundamental, mas evita a pressa que poderia comprometer a segurança financeira da instituição. A cautela impera em São Januário para evitar parcerias que prometem valores altos no papel, mas não entregam consistência na prática.
Para definir o perfil do novo parceiro, a diretoria usa como régua o recente sucesso na negociação com a Nike, que assumiu o fornecimento de material esportivo do clube. O objetivo é replicar esse modelo de negócio e encontrar uma marca que valorize a camisa vascaína e ofereça um contrato robusto, capaz de alavancar as finanças e reposicionar o Vasco comercialmente entre as maiores receitas do país. Enquanto acelera as tratativas nos bastidores, o clube mantém a exigência alta para garantir que a próxima empresa a estampar o peito da camisa esteja à altura da história do Gigante.
