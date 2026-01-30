Vasco acerta salários com Cuiabano e tenta convencer Nottingham Forest a liberar empréstimo

Vasco acerta salários com Cuiabano e tenta convencer Nottingham Forest a liberar empréstimoLateral aceita voltar, mas ingleses querem R$ 55 milhões; Cruz-Maltino propõe metas de compra obrigatória para fechar negócio
O Vasco avançou significativamente para contratar o lateral-esquerdo Cuiabano. A diretoria cruz-maltina apresentou o projeto e os valores salariais ao jogador, que aceitou a oferta de imediato. Com o “sim” do atleta garantido, o clube carioca agora concentra esforços na parte mais complexa da operação: chegar a um acordo financeiro com o Nottingham Forest, da Inglaterra, que detém os direitos econômicos do defensor.
O principal obstáculo reside no modelo de negócio. O Nottingham Forest prioriza uma venda definitiva e estipulou o preço de saída entre 8 e 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 49,7 milhões a R$ 55,9 milhões). Os negociadores do Vasco, no entanto, já comunicaram aos ingleses que o clube não dispõe desse montante para uma compra à vista neste momento. Para contornar a alta pedida, a diretoria vascaína desenhou uma estrutura alternativa.
Vasco quer empréstimo com opção de compra
A proposta do Vasco consiste em um empréstimo com opção de compra que pode se tornar obrigatória caso Cuiabano atinja metas específicas. O pacote total oferecido pelos cariocas chega a 6 milhões de euros (R$ 37,2 milhões), valor que agradou parcialmente, mas travou nos detalhes contratuais. O Forest aceita o modelo apenas se as metas forem extremamente simples de alcançar. Desse modo, isso transformaria o empréstimo em uma “venda parcelada” garantida na prática.
O Vasco tenta flexibilizar essas cláusulas. O objetivo de São Januário é estabelecer gatilhos de desempenho mais desafiadores, para dividir o risco do investimento e não assumir uma dívida obrigatória imediata sem ver o jogador em campo. Enquanto os clubes discutem os termos, Cuiabano torce pelo desfecho positivo. Sem espaço e pouco utilizado na Inglaterra, o lateral enxerga no retorno ao Brasil a oportunidade ideal para recuperar a vitrine e a sequência de jogos que perdeu na Europa.
