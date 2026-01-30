Vasco acerta salários com Cuiabano e tenta convencer Nottingham Forest a liberar empréstimo

O Vasco avançou significativamente para contratar o lateral-esquerdo Cuiabano. A diretoria cruz-maltina apresentou o projeto e os valores salariais ao jogador, que aceitou a oferta de imediato. Com o “sim” do atleta garantido, o clube carioca agora concentra esforços na parte mais complexa da operação: chegar a um acordo financeiro com o Nottingham Forest, da Inglaterra, que detém os direitos econômicos do defensor.

O principal obstáculo reside no modelo de negócio. O Nottingham Forest prioriza uma venda definitiva e estipulou o preço de saída entre 8 e 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 49,7 milhões a R$ 55,9 milhões). Os negociadores do Vasco, no entanto, já comunicaram aos ingleses que o clube não dispõe desse montante para uma compra à vista neste momento. Para contornar a alta pedida, a diretoria vascaína desenhou uma estrutura alternativa.