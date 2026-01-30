Varela chega a treino do Flamengo com camisa de rival e torcida reclama

A expectativa em ver o retorno de Lucas Paquetá levou grande quantidade de torcedores do Rubro-Negro ao Ninho do Urubu / Crédito: Jogada 10

Dezenas de torcedores do Flamengo estiveram no centro de treinamento Ninho do Urubu na tentativa de ver Lucas Paquetá. No entanto, a presença em massa foi um dos principais elementos em um episódio inusitado. No caso, o lateral Guillermo Varela chegou para a atividade do elenco principal com um acamisa do Fluminense. Assim, a situação causou incômodo e cobrança sobre o jogador uruguaio do Rubro-Negro. “Aí tu me quebra com essa blusa aí, hein, Varela? P*** Final domingo e tu com a blusa do Fluminense no carro é f***”, reclamou um flamenguista.

O cenário era de ânimos exaltados e, na tentativa de amenizá-los, o jogador do Flamengo disse que ele ganhou a camisa de um adversário no clássico pelo Campeonato Carioca, que ocorreu no último domingo. Inclusive, o lateral explicou que se tratava de uma tradicional iniciativa em trocar camisas com companheiros de profissão de outras equipes.

Retorno de Paquetá ao Flamengo inspira criação de funk A estreia ainda nem aconteceu, mas o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo já inspirou o lançamento de uma música assinada pelo DJ Zullu. O artista, que é amigo pessoal do meia, mesclou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro com a marca do jogador para produzir um funk dedicado ao reforço.

Zullu mantém relação próxima com o meia desde a primeira passagem do jogador pelo Flamengo. Torcedor do clube, o DJ tocou no casamento do Garoto do Ninho com Maria Eduarda Fournier, a Duda Fournier, em 2018, e participou de outros momentos da família. Agora, o DJ decidiu agregar mais um capítulo à amizade com um lançamento que se insere no contexto da negociação de R$ 260 milhões. Zullu fez referências sobretudo à marca registrada do meia fora das quatro linhas, reconhecido por seus “passinhos”. “Essa jogada é envolvente, o Paquetá vai te ensinar. É só tu mexer o ‘ombrin’, balançando para lá e para cá. No passinho do Pa-que-tá”, diz um trecho.