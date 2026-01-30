Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Varela chega a treino do Flamengo com camisa de rival e torcida reclama

Varela chega a treino do Flamengo com camisa de rival e torcida reclama

A expectativa em ver o retorno de Lucas Paquetá levou grande quantidade de torcedores do Rubro-Negro ao Ninho do Urubu
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dezenas de torcedores do Flamengo estiveram no centro de treinamento Ninho do Urubu na tentativa de ver Lucas Paquetá. No entanto, a presença em massa foi um dos principais elementos em um episódio inusitado. No caso, o lateral Guillermo Varela chegou para a atividade do elenco principal com um acamisa do Fluminense. Assim, a situação causou incômodo e cobrança sobre o jogador uruguaio do Rubro-Negro. 

“Aí tu me quebra com essa blusa aí, hein, Varela? P*** Final domingo e tu com a blusa do Fluminense no carro é f***”, reclamou um flamenguista. 

O cenário era de ânimos exaltados e, na tentativa de amenizá-los, o jogador do Flamengo disse que ele ganhou a camisa de um adversário no clássico pelo Campeonato Carioca, que ocorreu no último domingo. Inclusive, o lateral explicou que se tratava de uma tradicional iniciativa em trocar camisas com companheiros de profissão de outras equipes.

 

Retorno de Paquetá ao Flamengo inspira criação de funk

A estreia ainda nem aconteceu, mas o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo já inspirou o lançamento de uma música assinada pelo DJ Zullu. O artista, que é amigo pessoal do meia, mesclou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro com a marca do jogador para produzir um funk dedicado ao reforço.

Zullu mantém relação próxima com o meia desde a primeira passagem do jogador pelo Flamengo. Torcedor do clube, o DJ tocou no casamento do Garoto do Ninho com Maria Eduarda Fournier, a Duda Fournier, em 2018, e participou de outros momentos da família.

Agora, o DJ decidiu agregar mais um capítulo à amizade com um lançamento que se insere no contexto da negociação de R$ 260 milhões. Zullu fez referências sobretudo à marca registrada do meia fora das quatro linhas, reconhecido por seus “passinhos”.

“Essa jogada é envolvente, o Paquetá vai te ensinar. É só tu mexer o ‘ombrin’, balançando para lá e para cá. No passinho do Pa-que-tá”, diz um trecho.

O jogador não só tomou conhecimento, como aprovou o funk produzido pelo amigo. “Goxteiiiiiii”, escreveu o reforço rubro-negro nos comentários do vídeo no Instagram.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar