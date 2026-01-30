Savarino reclama de Anselmi e diz que se sentiu descartável no Botafogo

Venezuelano foi apresentado pelo Fluminense nesta sexta-feira (30) e pode enfrentar o seu ex-clube no domingo, pelo Carioca / Crédito: Jogada 10

Terceiro reforço do Fluminense na temporada, Savarino foi apresentado, nesta sexta-feira (30), no CT Carlos Castilho. O venezuelano, que estava no Botafogo, comentou sobre a conversa com o técnico Martín Anselmi antes da partida contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. O jogador, inclusive, reclamou da postura do treinador, que revelou parte da conversa que os dois tiveram. “Estava relacionado para o jogo, estava concentrado. Sou sincero. Pela manhã recebi a última proposta e tive que decidir antes do jogo. Falei com o treinador. Ele falou na coletiva algumas coisas que não tinha que falar, mas deixei tudo claro com ele antes do jogo. Teria que jogar o Carioca com o Fluminense. Outras coisas vocês têm que perguntar ao Botafogo, porque eu não posso falar”, disse em coletiva de apresentação.

Naquela ocasião, o técnico do Botafogo, Martín Anselmi, contou detalhes da conversa com o venezuelano, antes de a bola rolar na vitória alvinegra sobre o Volta Redonda por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca.

“Eu não sabia nada sobre negociação. Quero falar sempre a verdade. Savarino estava relacionado e contava com ele. 15 minutos antes da palestra, ele pediu para falar comigo e me avisou que estava fechado com o Fluminense. Perguntei se ele tinha certeza. Disse que sim. Não posso ter um jogador que não está com a cabeça firme para jogar. Então, ok. Pode ir. Não posso controlar isso. Sei que o clube precisa vender jogadores e, infelizmente, Savarino tem mercado. Eu contava com ele. Mas estava sem cabeça. Essa é a verdade”, declarou Anselmi em 21 de janeiro. Descartável? Ainda em coletiva, Savarino afirmou que tem gratidão pelo Botafogo, onde foi campeão brasileiro da Libertadores em 2024. No entanto, admitiu que se sentiu descartável com o desejo da diretoria de negociá-lo e garantiu foco no Fluminense a partir de agora. “Tem coisas que vocês têm que perguntar para o Botafogo. Se você chega ao clube e está listado para venda, seu pensamento tem que ser diferente… Estou tranquilo e sou grato ao Botafogo. Estou focado no Fluminense, estou feliz. Vou tentar dar o melhor de mim aqui, como fiz nos outros clubes. Espero que seja um ano abençoado”, destacou.