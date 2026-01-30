Savarino destaca “paz” e estabilidade em acerto com Fluminense

Meia venezuelano decidiu trocar o Botafogo pelo Tricolor das Laranjeiras / Crédito: Jogada 10

Após estrear na vitória sobre o Grêmio, na última quarta-feira (28), Savarino foi apresentado oficialmente, nesta sexta (30), no CT Carlos Castilho. Terceiro reforço do Fluminense para a temporada, o meia venezuelano destacou a importância da família na decisão de deixar o Botafogo, onde estava desde 2024 e se consolidou como um dos principais jogadores. Assim, ressaltou que está feliz com a mudança. “Estou muito feliz. O que me motivou primeiramente foi a estabilidade da minha família. O projeto que o Fluminense apresentou é muito importante para mim e para minha carreira. A paz que transmitia essa transferência, para mim e minha família, foi muito importante. Tive muito êxito no Botafogo, ganhei dois títulos que foram importantes. Agora estou focado no Fluminense”, disse Savarino.

Após uma longa novela, Savarino decidiu trocar o Botafogo pelo Fluminense. Os clubes, aliás, já tinham um acordo desde dezembro, mas faltava o acerto com o jogador. Inicialmente, não houve acerto entre o Tricolor e o estafe do meia. Contudo, ele voltou atrás na decisão e procurou a diretoria tricolor para selar a transferência poucas horas antes do jogo contra o Volta Redonda, no último dia 21.

“A negociação nunca mudou, sempre continuou. Foram muitos dias. Não foi fácil para ninguém. Agradeço ao Fluminense pelo esforço que fizeram para me trazer (…) Foi difícil, vou ser sincero (trocar de clube no Rio). Vejo mais da parte do projeto esportivo. Foi muito importante. Seguir competindo, que é o que eu mais quero, além da estabilidade familiar. Estou feliz de estar aqui”, afirmou. Posição favorita A chegada de Savarino aumentou as opções do técnico Luis Zubeldía no setor ofensivo. Após a vitória sobre o Grêmio na estreia no Brasileirão, o treinador destacou a capacidade do jogador venezuelano atuar em todas as posições na frente. Contudo, a dúvida permanece no ar. Como Savarino vai jogar no Fluminense? O camisa 11, no entanto, não tem preferência. “Eu sou um jogador que consegue jogar nas três posições, esquerda, central e na direita. Quase toda carreira joguei na direita, no Atlético-MG principalmente. Estarei sempre preparado para jogar em qualquer uma, venho treinando com o treinador nas três. Estarei sempre preparado”, ressaltou.