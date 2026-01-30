São Paulo x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Ambas as equipes vivem situação delicada no Campeonato Paulista e precisam vencer para buscar a classificação no Estadual / Crédito: Jogada 10

Em um duelo direto e decisivo, São Paulo e Santos se enfrentam neste sábado (31/1), às 20h30, no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Ambas as equipes estão fora da zona de classificação e próximas da zona de rebaixamento. Assim, um triunfo é visto como crucial para seguirem vivos no Estadual. Onde assistir A partida entre São Paulo e Santos terá transmissão da Record, Cazé TV e HBO Max.

Como chega o São Paulo O São Paulo ocupa a 14ª colocação na tabela, somando quatro pontos em cinco jogos e está muito próximo da zona de rebaixamento, ficando fora do Z2 por conta do número de vitórias. Contudo, para chegar empolgado no clássico, o Tricolor venceu o Flamengo, na última quarta-feira (28/1), em sua estreia pelo Campeonato Brasileiro.

Para esta partida, o técnico Hernán Crespo deve rodar o time titular pensando no restante da temporada, mas sabendo que precisa do triunfo. Calleri e Danielzinho ficaram na parte interna na última sessão de treinamento e são duvidas para o embate. Em contrapartida, o volante Alisson voltou a treinar com o elenco e pode voltar a lista de relacionados do Tricolor. Como chega o Santos Apesar de viver uma situação melhor que o rival, o Peixe está na 11° posição, com apenas seis pontos somados, dois a mais que o Noroeste que abre a zona de rebaixamento. Para piorar, o Santos perdeu para a Chapecoense por 4 a 2, fora de casa, em sua estreia no Campeonato Brasileiro e aumentou a pressão em cima da equipe e do técnico Juan Pablo Vojvoda. Contudo, o treinador segue sem sua principal estrela. Afinal, Neymar ainda se recupera de lesão e ainda não estará na lista de relacionados para o clássico. Além disso, Willian Arão e Tiquinho Soares seguem no departamento médico e também estão fora. Em contrapartida, a notícia boa é o retorno de Gabigol, que foi preservado do duelo contra a Chapecoense.