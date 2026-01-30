São Paulo x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Ambas as equipes vivem situação delicada no Campeonato Paulista e precisam vencer para buscar a classificação no Estadual

Neste sábado (31/1), em um duelo direto e decisivo, São Paulo e Santos se enfrentam às 20h30, no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Ambas as equipes estão fora da zona de classificação e próximas da zona de rebaixamento. Assim, um triunfo é visto como crucial para seguirem vivos no Estadual.

A Voz do Esporte acompanha tudo, ao vivo, a partir de 19h. Gabriel Belmonte narra o San-São com o suporte de João Miguel Lotufo nos comentários e Igor Pagliuso nos comentários.