São Paulo vende 30 mil ingressos para clássico contra o Santos

São Paulo vende 30 mil ingressos para clássico contra o SantosTricolor tem expectativa de estádio lotado para duelo direto e decisivo pelo Campeonato Paulista
O São Paulo já comercializou cerca de 30 mil ingressos para o clássico diante do Santos, marcado para este sábado, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A expectativa do clube é de bom público para o confronto decisivo no Estadual.
Os valores das entradas variam de R$ 20, para meia-entrada nas arquibancadas, até R$ 250, no setor de camarotes. A venda acontece exclusivamente pela plataforma oficial do clube, no site spfcticket.net, e está aberta a todos os torcedores.
Até o momento, os ingressos destinados às arquibancadas Norte e Sul já estão esgotados. Contudo, ainda há disponibilidade apenas para arquibancada e cadeiras do setor Oeste, além dos camarotes.
Aliás, como determina o protocolo de segurança adotado nos clássicos realizados na capital paulista, o duelo contará exclusivamente com a presença de torcedores do time mandante nas arquibancadas do estádio.
O confronto é considerado decisivo para o São Paulo no Estadual. Especialmente diante da pressão por resultados e da proximidade da zona de rebaixamento na competição. O Tricolor, aliás, precisa vencer de qualquer forma caso queira seguir sonhando com uma classificação para a próxima fase.