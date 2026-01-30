São Paulo vende 30 mil ingressos para clássico contra o Santos

O São Paulo já comercializou cerca de 30 mil ingressos para o clássico diante do Santos, marcado para este sábado, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A expectativa do clube é de bom público para o confronto decisivo no Estadual.

Os valores das entradas variam de R$ 20, para meia-entrada nas arquibancadas, até R$ 250, no setor de camarotes. A venda acontece exclusivamente pela plataforma oficial do clube, no site spfcticket.net, e está aberta a todos os torcedores.