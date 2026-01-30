São Paulo deve escalar titulares para clássico diante do Santos no Paulistão

Treinador tem duas dúvidas na escalação: uma no meio-campo e outra no ataque

O técnico Hernán Crespo deve escalar o São Paulo com força máxima para o clássico diante do Santos, pela sexta rodada do Paulistão. O Tricolor tem apenas quatro pontos em cinco partidas e corre risco de rebaixamento no estadual.

A tendência é que o Tricolor vá a campo com a mesma base que venceu o Flamengo por 2 a 1 de virada na última quarta-feira (28), na estreia do Brasileirão. O treinador, no entanto, tem duas dúvidas, sendo uma no meio-campo e outra no ataque. Isso porque Danielzinho e Calleri realizaram trabalhos na academia do CT no início das atividades desta sexta-feira (30).

Embora a dupla não esteja lesionada, há uma preocupação com relação ao desgaste das últimas partidas. Portanto, ambos serão observados pelo estafe do clube até o jogo. Vale lembrar que, nesta temporada, o Brasileirão e o Paulistão estão sendo disputados paralelamente, ao contrário dos últimos anos. Este cenário tem aumentado a preocupação das equipes com o desgaste dos jogadores.

Desta forma, essa seria a provável escalação do São Paulo para o clássico diante do Santos: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Marcos Antonio, Bobadilla, Pablo Maia (Danielzinho) e Enzo Diaz; Luciano e Gonzalo Tapia (Calleri).

Como foi o treino do São Paulo nesta sexta-feira?

Na atividade desta sexta (30), o elenco tricolor foi dividido em três grupos. O primeiro, considerado titular, fez exercícios regenerativos na parte interna do CT da Barra Funda e algumas corridas no gramado. Os outros dois, com jogadores reservas, participaram de um coletivo.