São Paulo deve escalar titulares para clássico diante do Santos no Paulistão

São Paulo deve escalar titulares para clássico diante do Santos no PaulistãoTreinador tem duas dúvidas na escalação: uma no meio-campo e outra no ataque
O técnico Hernán Crespo deve escalar o São Paulo com força máxima para o clássico diante do Santos, pela sexta rodada do Paulistão. O Tricolor tem apenas quatro pontos em cinco partidas e corre risco de rebaixamento no estadual.
+ LEIA MAIS: Onde assistir, escalações e arbitragem para São Paulo x Santos
A tendência é que o Tricolor vá a campo com a mesma base que venceu o Flamengo por 2 a 1 de virada na última quarta-feira (28), na estreia do Brasileirão. O treinador, no entanto, tem duas dúvidas, sendo uma no meio-campo e outra no ataque. Isso porque Danielzinho e Calleri realizaram trabalhos na academia do CT no início das atividades desta sexta-feira (30).
Embora a dupla não esteja lesionada, há uma preocupação com relação ao desgaste das últimas partidas. Portanto, ambos serão observados pelo estafe do clube até o jogo. Vale lembrar que, nesta temporada, o Brasileirão e o Paulistão estão sendo disputados paralelamente, ao contrário dos últimos anos. Este cenário tem aumentado a preocupação das equipes com o desgaste dos jogadores.
Desta forma, essa seria a provável escalação do São Paulo para o clássico diante do Santos: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Marcos Antonio, Bobadilla, Pablo Maia (Danielzinho) e Enzo Diaz; Luciano e Gonzalo Tapia (Calleri).
Como foi o treino do São Paulo nesta sexta-feira?
Na atividade desta sexta (30), o elenco tricolor foi dividido em três grupos. O primeiro, considerado titular, fez exercícios regenerativos na parte interna do CT da Barra Funda e algumas corridas no gramado. Os outros dois, com jogadores reservas, participaram de um coletivo.
São Paulo e Santos se enfrentam neste sábado (31), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Morumbis pela sexta rodada do Paulistão. As duas equipes estão fora da zona de classificação para as quartas de final, além de se verem ameaçadas pelo risco do rebaixamento.
