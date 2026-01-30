Santos pede mais e aguarda resposta do Ajax por JP Chermont

Clube holandês ofereceu 4 milhões de euros, mas Peixe exige ao menos 6 milhões para avançar em negociação nesta janela / Crédito: Jogada 10

A possibilidade de JP Chermont deixar o Santos nesta janela de transferências é considerada remota diante do cenário atual. O lateral-direito de 20 anos segue no radar do Ajax, da Holanda, mas a diferença entre valores e o curto prazo até o fechamento da janela europeia dificultam um desfecho positivo para o negócio. O clube holandês apresentou uma oferta de 4 milhões de euros (R$ 24,8 milhões) pelo jogador. A diretoria santista, no entanto, respondeu com uma contraproposta clara, exigindo no mínimo 6 milhões de euros (R$ 37,2 milhões). Internamente, pessoas ligadas ao atleta não veem facilidade para que o Ajax aceite os termos dentro do tempo disponível.

A urgência do lado europeu se explica por uma questão burocrática. A janela de transferências na Holanda se encerra na próxima terça-feira, dia 3 de fevereiro, o que impõe um prazo curto para ajustes, aprovação interna e formalização do acordo. Até o momento, o Santos aguarda uma resposta oficial do Ajax.

JP Chermont busca retomar espaço Enquanto o futuro permanece indefinido, JP Chermont tenta reconquistar espaço no elenco profissional do Peixe. Titular em boa parte da campanha do acesso na Série B de 2024, o lateral perdeu protagonismo na temporada seguinte e chegou a atuar pelo time sub-20 no segundo semestre do ano passado. Em 2026, o cenário começou a mudar. Chermont foi um dos destaques do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na sequência, voltou a figurar entre os relacionados da equipe principal. Ele esteve, inclusive, no grupo convocado para a estreia no Campeonato Brasileiro. Com a decisão da comissão de preservar Mayke, o jovem ficou no banco na derrota por 4 a 2 para a Chapecoense, na Arena Condá. O último jogo oficial de JP Chermont pelo Santos aconteceu em maio de 2025, na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, pelo Brasileirão, ainda sob o comando de Cleber Xavier. Com contrato em vigor e valorizado internamente, o lateral segue como ativo importante do clube, tanto esportivamente quanto no mercado.