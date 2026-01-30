Santos estuda reforçar elenco e discute novas chegadas além de Rony

Diretoria avalia volante, ponta e lateral-esquerdo para dar mais consistência ao time diante de calendário pesado / Crédito: Jogada 10

Mesmo com a janela ainda em andamento, o Santos segue debatendo internamente a necessidade de novos reforços para a sequência da temporada. A avaliação dentro do clube é de que o elenco atual pode sofrer com a maratona de jogos, o que reacendeu discussões sobre contratações pontuais em setores considerados carentes. Uma das principais correntes na diretoria defende a chegada de um volante com maior capacidade física, capaz de suportar a intensidade do calendário e oferecer mais proteção defensiva. Além disso, a busca por um ponta segue no radar, independentemente da negociação envolvendo Rony.

Outro ponto que entrou em debate recentemente é a lateral esquerda. Afinal, a ideia seria trazer uma opção experiente para dividir responsabilidades com Vini Lira, jovem revelado pela base, evitando que ele assuma sozinho o posto de titular após a saída de Souza. Além disso, preocupa a queda acentuada de rendimento de Escobar. Já a zaga, ao menos neste momento, não é vista como prioridade para reforços.

Apesar do início irregular de temporada, o Peixe tenta evitar decisões precipitadas. A equipe está fora da zona de classificação do Campeonato Paulista e estreou no Brasileirão com derrota por 4 a 2 para a Chapecoense, na Arena Condá. Internamente, porém, a leitura é de que o desempenho coletivo foi aceitável, ainda que a instabilidade defensiva tenha custado caro no resultado. O temor nos bastidores é que o calendário apertado comprometa os objetivos do clube ao longo do ano caso o elenco não seja encorpado. Além do Paulistão e do Campeonato Brasileiro, o Santos ainda disputará a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, competições vistas como estratégicas após o trauma da eliminação precoce na edição passada, diante do CRB, logo na estreia. Santos liga alerta nos outros setores também Na derrota para a Chapecoense, o técnico Juan Pablo Vojvoda optou por Gustavo Caballero no ataque. Contudo, o paraguaio teve atuação abaixo do esperado e perdeu espaço na hierarquia. A chegada de Rony, por sua vez, está sendo tratada como solução imediata e com status de titular.