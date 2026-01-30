Santos autoriza Brahimi a buscar novo clube e facilita saída do atacante

Sem espaço com Vojvoda, argelino recebe aval do Peixe para procurar uma nova equipe para seguir sua carreira / Crédito: Jogada 10

O Santos decidiu liberar Billal Brahimi para negociar com outros clubes e não deve criar obstáculos para a saída do atacante argelino, que tem contrato com o clube até o fim de 2026. Com apenas uma partida disputada pelo time alvinegro, o jogador não faz parte dos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda para a sequência da temporada. Diante do cenário de pouca utilização, a diretoria optou por deixar a definição do futuro nas mãos do próprio atleta. A tendência é que Brahimi deixe a Vila Belmiro assim que aceitar uma proposta considerada adequada. Aliás, a Europa aparece como o destino mais provável neste momento.

O Santos já recebeu sete consultas oficiais pelo jogador de 25 anos. Entre os interessados estão o Hapoel Tel Aviv, de Israel, o Legia Varsóvia, da Polônia, o Vancouver Whitecaps, do Canadá, e o Saint-Étienne, da França. Além disso, dois clubes da Bélgica e um de Portugal também monitoram.

Brahimi não consegue vingar no Santos Brahimi foi contratado pelo Peixe no meio da temporada passada, em um período de indefinição sobre a situação de Guilherme. Além disso, o Peixe tinha a necessidade urgente de reforçar o ataque pelos lados de campo na reta final da janela de transferências de 2025. Apesar da expectativa criada, o atacante pouco foi utilizado. Com um dos salários mais elevados do elenco, o argelino somou pouco mais de 20 minutos em campo. Aliás, sua única atuação com a camisa santista aconteceu em agosto do ano passado, no empate por 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Internamente, a avaliação do clube é de que Brahimi não conseguiu se adaptar ao cotidiano e à intensidade do futebol brasileiro. Contudo, em 2026, o cenário não mudou, o jogador seguiu sem oportunidades e passou a ficar cada vez mais distante de uma permanência no Santos.