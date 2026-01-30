Santos anuncia a contratação do atacante Rony por três temporadas

Clube paga R$ 18 milhões para tirar jogador do Atlético-MG; reforço já aparece no BID e vira opção para o clássico contra o São Paulo / Crédito: Jogada 10

O Santos oficializou a chegada de um reforço de peso para o ataque. Nesta sexta-feira (30), o clube anunciou a contratação de Rony, de 30 anos. O jogador assinou vínculo válido por três temporadas após o Peixe desembolsar cerca de 3 milhões de euros (R$ 18 milhões) para tirá-lo do Atlético. Ele chega para ocupar a lacuna deixada por Guilherme, negociado recentemente com o Houston Dynamo, dos Estados Unidos. Entusiasmo e estreia no Santos Rony celebrou o acerto e projetou a parceria com a torcida na Vila Belmiro. O atacante destacou a ansiedade de atuar no estádio histórico.

“Estou muito ansioso para jogar a favor da torcida, na casa do Rei Pelé. Me sinto muito feliz de fazer parte desse grupo e espero expressar essa felicidade dentro de campo. Acredito que podemos fazer história com essa camisa”, declarou o novo reforço.