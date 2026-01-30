Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos anuncia a contratação do atacante Rony por três temporadas

Clube paga R$ 18 milhões para tirar jogador do Atlético-MG; reforço já aparece no BID e vira opção para o clássico contra o São Paulo
O Santos oficializou a chegada de um reforço de peso para o ataque. Nesta sexta-feira (30), o clube anunciou a contratação de Rony, de 30 anos. O jogador assinou vínculo válido por três temporadas após o Peixe desembolsar cerca de 3 milhões de euros (R$ 18 milhões) para tirá-lo do Atlético. Ele chega para ocupar a lacuna deixada por Guilherme, negociado recentemente com o Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

Entusiasmo e estreia no Santos

Rony celebrou o acerto e projetou a parceria com a torcida na Vila Belmiro. O atacante destacou a ansiedade de atuar no estádio histórico.

“Estou muito ansioso para jogar a favor da torcida, na casa do Rei Pelé. Me sinto muito feliz de fazer parte desse grupo e espero expressar essa felicidade dentro de campo. Acredito que podemos fazer história com essa camisa”, declarou o novo reforço.

A diretoria agiu rápido e regularizou a documentação do atleta. Com isso, o técnico Juan Pablo Vojvoda já conta com Rony para o clássico deste sábado, contra o São Paulo, às 20h30, no Morumbis.

Fim de ciclo turbulento

A transferência encerra uma passagem conturbada de Rony por Belo Horizonte. Pelo Atlético, ele marcou 14 gols em 65 jogos, mas viveu conflitos com a arquibancada e chegou a acionar a Justiça para cobrar valores atrasados no ano passado. O desgaste na relação com a torcida mineira facilitou a saída em definitivo para a Baixada Santista.

