Sampaio Corrêa e Boavista ficam no empate no dérbi de Saquarema

Sampaio Corrêa e Boavista ficaram no empate em 1 a 1 nesta sexta-feira, 30/1, no derbi de Saquarema. O jogo no Lourival Gomes valeu pela quinta e penúltima rodada da Taça Guanabara do Cariocão. No entanto, o resultado não alivia muito a pressão sobre as equipes, já que o Sampaio chegou aos sete pontos, ocupando o quarto lugar, a última vaga às quartas de final. Enquanto Bangu (6 pontos) e Portuguesa (4) ainda podem ultrapassá-lo na última rodada, o Sampaio terá na rodada final um confronto contra o Flamengo.

Para o Boavista, o time chega aos sete pontos, mas ainda tem um jogo a mais do que os rivais que podem ultrapassá-lo. Porém, o fato de o Boavista pontuar é ruim para o Flamengo. O campeão carioca é o quinto colocado, com cinco pontos e apenas mais um jogo, e, portanto, precisa passar pelo menos de mais um rival para não depender do quadrangular de rebaixamento. Além disso, o Boavista, apesar de estar em segundo lugar na tabela do grupo B, é um adversário direto.