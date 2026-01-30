Sampaio Corrêa e Boavista ficam no empate no dérbi de Saquarema

Sampaio Corrêa e Boavista ficam no empate no dérbi de SaquaremaEste 1 a 1 deixa os dois rivais em perigo quanto à vaga nas quartas de final do Cariocão
Sampaio Corrêa e Boavista ficaram no empate em 1 a 1 nesta sexta-feira, 30/1, no derbi de Saquarema. O jogo no Lourival Gomes valeu pela quinta e penúltima rodada da Taça Guanabara do Cariocão. No entanto, o resultado não alivia muito a pressão sobre as equipes, já que o Sampaio chegou aos sete pontos, ocupando o quarto lugar, a última vaga às quartas de final. Enquanto Bangu (6 pontos) e Portuguesa (4) ainda podem ultrapassá-lo na última rodada, o Sampaio terá na rodada final um confronto contra o Flamengo.
Para o Boavista, o time chega aos sete pontos, mas ainda tem um jogo a mais do que os rivais que podem ultrapassá-lo. Porém, o fato de o Boavista pontuar é ruim para o Flamengo. O campeão carioca é o quinto colocado, com cinco pontos e apenas mais um jogo, e, portanto, precisa passar pelo menos de mais um rival para não depender do quadrangular de rebaixamento. Além disso, o Boavista, apesar de estar em segundo lugar na tabela do grupo B, é um adversário direto.
Como foi o empate entre Sampaio Corrêa e Boavista
Apesar de Sampaio Corrêa começar pressionando e com duas finalizações perigosas nos primeiros minutos, o que se viu na etapa inicial foi um grande domínio dos visitantes. No entanto, o Boavista apareceu muito bem em jogadas pelos flancos e desperdiçou nas duas primeiras grandes chances claras.
Na primeira falta, a cobrança foi feita por Kadu, que Zé defendeu parcialmente; mesmo assim, deitado, conseguiu afastar a sobra a tempo de evitar que dois jogadores do Boavista concluíssem a gol. Na outra oportunidade, a zaga cortou a bola em cima da linha. Dominante, não foi surpresa o Boavista sair na frente aos 28 minutos, quando Toti cruzou na cabeça de Isael, na entrada da pequena área.
Após o gol, o Sampaio tentou reagir, mas o time só começou a pressionar um pouco mais depois dos 40 minutos, sem conseguir finalizar. Isso durou até os 45 minutos, quando, após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Guilherme ganhou da zaga de cabeça e marcou, empatando o jogo para o Sampaio.
O segundo tempo foi de equilíbrio, com os times buscando o gol, mas parando nas boas defesas dos dois goleiros. Enfim, empate justo.
Jogos da quinta rodada do Carioca
11/1 – (domingo)
Portuguesa 1×1 Flamengo
30/1 (Sexta-feira)
Sampaio Corrêa 1×1 Boavista
Nova Iguaçu x Bangu – 21h30
1/2 (Domingo)
Botafogo x Fluminense – 20h30
2/2 (Segunda-feira)
Maricá x Volta Redonda – 17h
Madureira x Vasco -20h
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar