River Plate anuncia a chegada por empréstimo de Kendry Páez

Através de seus canais oficiais, o Millonario confirmou as especulações que circularam nos últimos dias ao anunciar a chegada do jogador de 18 anos. A saber, o acordo junto ao Chelsea é de empréstimo, sem pagamento de compensação financeira ou obrigação de compra, e com vínculo válido até junho de 2027.

O River Plate segue ativo no mercado de transferências. Contudo, diferente das movimentações onde recorreu a atletas conhecidos do público brasileiro, desta vez, o alvo foi um jovem que estava no futebol europeu. Mais especificamente, o jovem meio-campista equatoriano Kendry Páez.

Apesar das condições iniciais aparentarem grande vantagem para o River, existe um ponto que pode abreviar a passagem de Kendry Páez por terras argentinas. Isso porque, no contrato, existe a possibilidade do sul-americano ser reintegrado as fileiras do Chelsea, a cada seis meses, caso o clube inglês assim deseje.

Antes mesmo da oficialização do acordo, o técnico Marcelo Gallardo falou abertamente sobre a contratação, na última quinta-feira (29). Em coletiva após a vitória diante do Gimnasia, pelo Apertura do Campeonato Argentino, Gallardo relembrou o fato do River concretizar desejo que já alimentava desde a metade de 2025:

“Ele vai se juntar a nós por 18 meses, se tudo correr bem. É bom que ele tenha esse período de adaptação. Ele é um jovem talento, nós o observávamos. Ele foi rapidamente para o Chelsea, não estava tendo continuidade e fizemos uma tentativa em junho. Não deu certo e mantivemos contato. O Chelsea pensou em nós, por isso, nos cedeu um jogador sem custos. Falei com ele, ele está feliz e animado por vir.”

Nome que foi contratado com grandes expectativas junto ao Independiente del Valle, Kendry Páez estave emprestado ao Strasbourg (França), clube do mesmo grupo econômico dos Blues. Entretanto, no período de seis meses, foram 21 jogos, um gol e o sentimento da diretoria francesa de decepção tanto no aspecto técnico como também disciplinar.