Rayan joga neste sábado? Técnico do Bournemouth abre o jogo sobre escalação do atacante

Anunciado na última terça-feira (27), jogador pode fazer sua primeira partida pelo clube inglês contra o Wolverhampton

“Acho que ele poderia começar jogando, mas é uma decisão que preciso tomar. Fisicamente, ele está bem, treinou normalmente, mas também precisamos ter cuidado”, disse o treinador, em entrevista coletiva no dia que antecede à partida.

O jogo deste sábado (31) entre Wolverhampton e Bournemouth, válido pela 24ª rodada da Premier League, pode marcar a estreia do atacante Rayan. Assim, o técnico dos Cherries, Andoni Iraola, admitiu a possibilidade de escalar o brasileiro. Porém, disse que precisa ter cuidado com o ex-jogador do Vasco.

Iraola deixou claro os motivos pelos quais o Bournemouth precisa ter cuidado com o jovem atacante. Afinal, o comandante afirmou que o jogador necessita de adaptação à Premier League.

“Ele tem 19 anos, está dando um grande salto, uma grande mudança para um país diferente, e quero que ele esteja confiante. Vai ser difícil porque ele ainda não sabe muita coisa sobre nós e estamos tentando lhe dar mais informações, mas fisicamente ele não tem nenhum problema e está pronto”.

O Bournemouth anunciou Rayan na última terça-feira (27). O Vasco acertou a venda do atacante por 35 milhões de euros (R$ 220 milhões). Assim, o Cruz-Maltino receberá cerca de 70% deste montante (R$ 157 milhões). Afinal, o restante dos direitos econômicos pertence ao atacante e ao seu staff, que abriram mão de uma porcentagem do valor para que o acordo fosse fechado. A transação prevê também que o Cruz-Maltino receba 10% em uma futura venda.

O Bournemouth volta a jogar neste sábado, às 12h (de Brasília), na casa do Wolverhampton.