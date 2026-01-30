Pouso Alegre x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em busca de uma vaga na segunda fase do estadual / Crédito: Jogada 10

Atlético-MG e Pouso Alegre se enfrentam neste sábado (31), às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O jogo acontece no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG). As duas equipes se enfrentam em busca de uma melhora na classificação do estadual. Os donos da casa são os vice-líderes do Grupo B, com sete pontos em cinco jogos. O Galo, por sua vez, é o terceiro colocado do Grupo A, com a mesma pontuação. Vale destacar, no entanto, que apenas o líder de cada chave avança para a segunda fase da competição. Onde assistir Pouso Alegre x Atlético-MG O jogo entre Pouso Alegre e Atlético-MG terá transmissão da Globo na TV aberta, da GE TV no YouTube e do Premiere no pay-per-view.

Como chega o Pouso Alegre O Pouso Alegre ocupa a segunda posição do grupo B do Campeonato Mineiro, com sete pontos em cinco jogos. A diferença para o líder América-MG é de apenas dois pontos. Portanto, os donos da casa brigam por uma vaga para a fase seguinte do estadual. Além disso, a equipe busca quebrar um tabu de quase 36 anos sem vencer o Atlético. A última vez que isso aconteceu foi em março de 1990. Desde então, as equipes se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para o Galo e dois empates.

Como chega o Atlético-MG O Galo vem de um empate frustrante diante do Palmeiras na estreia do Brasileirão. Isso porque a equipe comandada por Jorge Sampaoli chegou a virar o placar diante dos paulistas, mas sofreu o empate na reta final do segundo tempo. Dentro do estadual, no entanto, o Atlético vem de uma grande vitória sobre o rival Cruzeiro, de virada, com direito a um golaço de Hulk. Essa foi a primeira vitória da equipe no estadual. A campanha até o momento é de uma vitória e quatro empates, o que coloca o Galo na terceira posição do Grupo A, com quatro pontos de distância para a líder URT. Para este jogo, Sampaoli resolveu poupar seis titulares do Atlético. São eles: o zagueiro Junior Alonso, o lateral-esquerdo Renan Lodi, o meio-campista Maycon e os atacantes Bernard, Hulk e Dudu. A intenção do técnico é dar um descanso para os jogadores que vêm de uma sequência de dois jogos desgastantes. Por outro lado, o zagueiro Ivan Roman e o lateral-direito Preciado foram liberados pelo Departamento Médico do clube e estão entre os relacionados para o jogo. POUSO ALEGRE X ATLÉTICO-MG Campeonato Mineiro – 6ª rodada

Data e horário: 31/1/2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Manduzão, Pouso Alegre (MG)

POUSO ALEGRE: Anderson; Da Silva, Victor Araújo, Xandão e Matheus Nunes (Diego Porfirio); Romário e Alexandre Pena; Gabriel Tota, Jhonatan Kauan e Marcelo Cauã; Nathan Palafoz. Técnico: Danilo Andrade.

ATLÉTICO-MG: Everson; Preciado, Ivan, Vitão e Pascini; Alexsander, Reinier, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Alan Minda e Cuello. Técnico: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa De Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (Fifa/MG)