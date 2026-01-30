Pouso Alegre x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Equipes se enfrentam em busca de uma vaga na segunda fase do Estadual. Saiba mais detalhes sobre o embate deste fim de semana

Neste sábado (31), às 16h30 (de Brasília), Atlético-MG e Pouso Alegre se enfrentam, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O jogo acontece no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG). As duas equipes se enfrentam em busca de uma melhora na classificação do estadual. Os donos da casa são os vice-líderes do Grupo B, com sete pontos em cinco jogos. O Galo, por sua vez, é o terceiro colocado do Grupo A, com a mesma pontuação. Vale destacar, no entanto, que apenas o líder de cada chave avança para a segunda fase da competição.

A Voz do Esporte transmite a partida, ao vivo, a partir de 15h. O trio de ataque está montado com: Fellipo Souza na narração, Tiago Hugolini nos comentários e Gabo Ferreira na reportagem.