Ponte valoriza solidez defensiva após goleada do Botafogo sobre o Cruzeiro

O Botafogo estreou com uma grande vitória sobre o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro derrotou a equipe celeste por 4 a 0 no Estádio Nilton Santos. A equipe comandada por Martin Anselmi teve uma atuação segura e novamente não foi vazada sob o comando do treinador argentino. Jogando na linha de três zagueiros desde a chegada do novo comandante, o lateral Mateo Ponte celebrou, então, a vitória e destacou a importância de não sofrer gol.

“Foi uma grande partida de todo o time. A equipe se comportou muito bem, conseguimos impor o nosso ritmo de jogo e conquistar um placar elástico. Foi um grande resultado contra um time muito forte e qualificado, o que valoriza ainda mais a nossa atuação. Importante também a gente ter passado mais uma partida sem sofrer gol, é o terceiro jogo seguido sem ser vazado e isso é muito importante para um time que quer vencer sempre, e esse é o nosso objetivo”, disse.