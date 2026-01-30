Paquetá é regularizado e pode estrear pelo Flamengo na Supercopa

Fla correu contra o tempo para poder inscrever o jogador para a decisão contra o Corinthians, no domingo (1º/2) / Crédito: Jogada 10

O Flamengo conseguiu inscrever o meia Lucas Paquetá para a Supercopa Rei do Brasil, marcada para domingo (1º/2), contra o Corinthians, em Brasília (DF). O jogador, afinal, surgiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (30/1), podendo ir a campo no jogo decisivo contra o Timão, que vale o título da Supercopa. Por tratar-se de uma negociação internacional, os trâmites demoraram mais do que o comum. No entanto, segundo o jornalista Venê Casagrande, o Flamengo sempre esteve otimista que conseguiria superar o obstáculo do tempo para poder inscrevê-lo antes do fim da data-limite – este sábado (31/1), véspera do confronto.

