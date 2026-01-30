Paquetá assina com o Flamengo, que exalta retorno

Paquetá assina com o Flamengo, que exalta retornoJogador assina até o fim de 2030 com o Rubro-Negro, que relembra trajetória da carreira do craque; veja fotos
O que já é de conhecimento geral, agora está no papel. O meia Lucas Paquetá assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2030, e, através de seu site oficial, o Rubro-Negro exaltou o retorno do “cria”, que volta após sete anos.
Paquetá, aliás, já está no Rio de Janeiro desde a última quinta (29/1), quando milhares de torcedores do Flamengo o receberam no Aeroporto Internacional do Galeão. O jogador vestirá a camisa de número 20. Segundo o próprio, a opção se deu para homenagear Vini Jr, seu antigo companheiro de Gávea.
O Fla relembrou a carreira do craque, iniciada em 2016 após o título da Copinha. Ele foi o vice-artilheiro do time na edição em questão, subindo rapidamente para os profissionais e atuando pelo Carioca. Já em 2017, virou titular absoluto, não mais perdendo a vaga e participando dos vices da Copa do Brasil (para o Cruzeiro) e da Sul-Americana (para o Independiente).
Em 2018, já era protagonista do Mengão e assumiu, então, a número 11. Não à toa, chamou a atenção do futebol europeu. Assim, em outubro deste citado ano, foi para o Milan por cerca de 35 milhões de euros. Ainda passou pelo Lyon (FRA) antes de chegar ao West Ham (ING), seu último clube na Europa. O Rubro-Negro não anunciou, porém, se o craque já estará à disposição de Filipe Luís para a Supercopa Rei do Brasil, neste domingo (1º/2).