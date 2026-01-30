Paquetá assina com o Flamengo, que exalta retorno

Jogador assina até o fim de 2030 com o Rubro-Negro, que relembra trajetória da carreira do craque; veja fotos / Crédito: Jogada 10

O que já é de conhecimento geral, agora está no papel. O meia Lucas Paquetá assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2030, e, através de seu site oficial, o Rubro-Negro exaltou o retorno do “cria”, que volta após sete anos. Paquetá, aliás, já está no Rio de Janeiro desde a última quinta (29/1), quando milhares de torcedores do Flamengo o receberam no Aeroporto Internacional do Galeão. O jogador vestirá a camisa de número 20. Segundo o próprio, a opção se deu para homenagear Vini Jr, seu antigo companheiro de Gávea.