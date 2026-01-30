Palmeiras busca novos defensores após início difícil do setor em 2026

Com mais gols sofridos do que jogos na temporada, Verdão avalia reforços e monitora também carências no meio-campo / Crédito: Jogada 10

O começo de temporada acendeu um sinal de alerta no Palmeiras, especialmente no sistema defensivo. Após o empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, na quarta-feira (28), o time comandado por Abel Ferreira chegou a sete gols sofridos em apenas seis partidas disputadas em 2026. Um número que tem incomodado a comissão técnica. No duelo na Arena MRV, erros individuais de Murilo e Khellven foram determinantes para os gols do adversário e motivaram manifestações públicas de insatisfação por parte de Abel na entrevista coletiva. Internamente, a avaliação é de que o setor precisa de mais consistência e, possivelmente, de reforços para elevar o nível competitivo.

O clube, inclusive, chegou a demonstrar interesse na contratação de Nino, zagueiro do Zenit. As conversas, porém, não avançaram por conta da resistência do clube russo em liberar o defensor neste momento. Ainda assim, a diretoria alviverde não descarta retomar ou intensificar as tratativas caso o cenário mude.

Atualmente, após a saída de Micael para o futebol dos Estados Unidos, o elenco conta com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti para o setor. Gómez segue como titular absoluto, enquanto Murilo e Fuchs se revezam na formação inicial. Benedetti aparece como opção mais distante na hierarquia. Meio-campo também preocupa Outra preocupação da comissão técnica está no primeiro volante, posição que ficou aberta após a saída de Aníbal Moreno. Marlon Freitas tem sido utilizado na função, mas sua principal característica é a construção ofensiva, não a proteção à defesa. O entendimento é de que o jogador não rende o máximo atuando mais recuado. Nesse contexto, quem ganhou espaço foi Luis Pacheco, volante de 17 anos das categorias de base. O jovem se destacou neste início de temporada, recebeu elogios de Abel Ferreira e vem sendo integrado de forma gradual ao elenco profissional. Apesar disso, nos clássicos contra Santos e São Paulo, começou no banco de reservas, sinal de que o clube ainda adota cautela com sua utilização.

A expectativa interna é de que Pacheco possa, aos poucos, assumir a função de primeiro volante. Caso isso aconteça, Marlon Freitas teria liberdade para atuar mais adiantado, enquanto Andreas Pereira poderia ser fixado como meia armador, reorganizando o meio-campo palmeirense. Mesmo monitorando o mercado, o Palmeiras adota postura seletiva. A diretoria não descarta uma contratação para a posição de volante, mas deixa claro que só avançará caso surja uma oportunidade considerada de “nível A”, dentro dos critérios técnicos e financeiros do clube. Enquanto isso, Abel Ferreira trabalha para ajustar o sistema defensivo com as peças disponíveis, ciente de que a solidez atrás será fundamental para o Verdão sustentar suas ambições ao longo da temporada.