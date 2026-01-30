Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras busca novos defensores após início difícil do setor em 2026

Com mais gols sofridos do que jogos na temporada, Verdão avalia reforços e monitora também carências no meio-campo
O começo de temporada acendeu um sinal de alerta no Palmeiras, especialmente no sistema defensivo. Após o empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, na quarta-feira (28), o time comandado por Abel Ferreira chegou a sete gols sofridos em apenas seis partidas disputadas em 2026. Um número que tem incomodado a comissão técnica.

No duelo na Arena MRV, erros individuais de Murilo e Khellven foram determinantes para os gols do adversário e motivaram manifestações públicas de insatisfação por parte de Abel na entrevista coletiva. Internamente, a avaliação é de que o setor precisa de mais consistência e, possivelmente, de reforços para elevar o nível competitivo.

O clube, inclusive, chegou a demonstrar interesse na contratação de Nino, zagueiro do Zenit. As conversas, porém, não avançaram por conta da resistência do clube russo em liberar o defensor neste momento. Ainda assim, a diretoria alviverde não descarta retomar ou intensificar as tratativas caso o cenário mude.

Atualmente, após a saída de Micael para o futebol dos Estados Unidos, o elenco conta com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti para o setor. Gómez segue como titular absoluto, enquanto Murilo e Fuchs se revezam na formação inicial. Benedetti aparece como opção mais distante na hierarquia.

Meio-campo também preocupa

Outra preocupação da comissão técnica está no primeiro volante, posição que ficou aberta após a saída de Aníbal Moreno. Marlon Freitas tem sido utilizado na função, mas sua principal característica é a construção ofensiva, não a proteção à defesa. O entendimento é de que o jogador não rende o máximo atuando mais recuado.

Nesse contexto, quem ganhou espaço foi Luis Pacheco, volante de 17 anos das categorias de base. O jovem se destacou neste início de temporada, recebeu elogios de Abel Ferreira e vem sendo integrado de forma gradual ao elenco profissional. Apesar disso, nos clássicos contra Santos e São Paulo, começou no banco de reservas, sinal de que o clube ainda adota cautela com sua utilização.

A expectativa interna é de que Pacheco possa, aos poucos, assumir a função de primeiro volante. Caso isso aconteça, Marlon Freitas teria liberdade para atuar mais adiantado, enquanto Andreas Pereira poderia ser fixado como meia armador, reorganizando o meio-campo palmeirense.

Mesmo monitorando o mercado, o Palmeiras adota postura seletiva. A diretoria não descarta uma contratação para a posição de volante, mas deixa claro que só avançará caso surja uma oportunidade considerada de “nível A”, dentro dos critérios técnicos e financeiros do clube.

Enquanto isso, Abel Ferreira trabalha para ajustar o sistema defensivo com as peças disponíveis, ciente de que a solidez atrás será fundamental para o Verdão sustentar suas ambições ao longo da temporada.

