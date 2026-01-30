Palmeiras assume gestão do Allianz Parque Tour neste final de semana

Palmeiras assume gestão do Allianz Parque Tour neste final de semanaVerdão promete novidades à atração que oferece visitas guiadas ao estádio palmeirense
O Palmeiras assume a partir deste domingo (1º) a gestão do Allianz Parque Tour, atração turística que leva o público a uma visita guiada pelo estádio do Verdão. A mudança acontece após negociações com a WTorre, construtora responsável pela administração do estádio, ao longo do último ano.
Entre as novidades prometidas pelo clube para essa nova fase da atração, estão a visita guiada à Sala de Troféus, a abertura em dia de jogo na arena e presença dos mascotes em edições especiais. O objetivo, segundo a presidente do clube, Leila Pereira, é valorizar cada vez mais a história do Palmeiras. Além disso, fortalecer o vínculo com a torcida e permitir que mais pessoas conheçam a arena.
“O Allianz Parque é mais do que uma das arenas mais modernas da América Latina. É a casa do Maior Campeão do Brasil e um ponto turístico extremamente relevante da cidade de São Paulo. Queremos proporcionar uma experiência completa dentro do nosso estádio, tanto para os palmeirenses quanto para os turistas que vêm à capital paulista. Tenho certeza de que viveremos juntos momentos inesquecíveis”, diz a mandatária do clube.
Marcelo Frazão, vice-presidente da WTorre Entretenimento, celebrou a parceria com o clube: “É motivo de grande alegria para a WTorre anunciar que o Palmeiras, nosso parceiro de longa data, irá assumir o tour do Allianz Parque. A experiência do público ficará ainda mais especial e todos poderão entender de maneira profunda as glórias da história palmeirense. Estamos extremamente contentes com essa decisão”.
Uma imersão completa na casa do Verdão!
