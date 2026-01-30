Palmeiras assume gestão do Allianz Parque Tour neste final de semana

O Palmeiras assume a partir deste domingo (1º) a gestão do Allianz Parque Tour, atração turística que leva o público a uma visita guiada pelo estádio do Verdão. A mudança acontece após negociações com a WTorre, construtora responsável pela administração do estádio, ao longo do último ano.

Entre as novidades prometidas pelo clube para essa nova fase da atração, estão a visita guiada à Sala de Troféus, a abertura em dia de jogo na arena e presença dos mascotes em edições especiais. O objetivo, segundo a presidente do clube, Leila Pereira, é valorizar cada vez mais a história do Palmeiras. Além disso, fortalecer o vínculo com a torcida e permitir que mais pessoas conheçam a arena.