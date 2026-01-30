Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras assume gestão do Allianz Parque Tour neste final de semana

Verdão promete novidades à atração que oferece visitas guiadas ao estádio palmeirense
O Palmeiras assume a partir deste domingo (1º) a gestão do Allianz Parque Tour, atração turística que leva o público a uma visita guiada pelo estádio do Verdão. A mudança acontece após negociações com a WTorre, construtora responsável pela administração do estádio, ao longo do último ano.

Entre as novidades prometidas pelo clube para essa nova fase da atração, estão a visita guiada à Sala de Troféus, a abertura em dia de jogo na arena e presença dos mascotes em edições especiais. O objetivo, segundo a presidente do clube, Leila Pereira, é valorizar cada vez mais a história do Palmeiras. Além disso, fortalecer o vínculo com a torcida e permitir que mais pessoas conheçam a arena.

“O Allianz Parque é mais do que uma das arenas mais modernas da América Latina. É a casa do Maior Campeão do Brasil e um ponto turístico extremamente relevante da cidade de São Paulo. Queremos proporcionar uma experiência completa dentro do nosso estádio, tanto para os palmeirenses quanto para os turistas que vêm à capital paulista. Tenho certeza de que viveremos juntos momentos inesquecíveis”, diz a mandatária do clube.

Marcelo Frazão, vice-presidente da WTorre Entretenimento, celebrou a parceria com o clube: “É motivo de grande alegria para a WTorre anunciar que o Palmeiras, nosso parceiro de longa data, irá assumir o tour do Allianz Parque. A experiência do público ficará ainda mais especial e todos poderão entender de maneira profunda as glórias da história palmeirense. Estamos extremamente contentes com essa decisão”.

