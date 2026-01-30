Palmeiras acerta empréstimo de Raphael Veiga para o América-MEX

Meia vai se despedir do Verdão nesta sexta-feira e vai viajar ao México para exames médicos e assinatura de contrato / Crédito: Jogada 10

Palmeiras e América do México acertaram o empréstimo de Raphael Veiga até o fim da temporada. O meio-campista é esperado nos próximos dias em território mexicano para realizar exames médicos e, na sequência, ser oficialmente apresentado pelo novo clube. Antes da viagem, Veiga fará sua despedida do elenco alviverde nesta sexta-feira (30/1), na Academia de Futebol, encerrando temporariamente uma trajetória marcada por títulos e protagonismo.

Como parte da negociação, o Palmeiras estendeu o contrato do jogador até dezembro de 2028. O vínculo anterior tinha validade até o fim de 2027. O acordo de empréstimo não prevê pagamento imediato ao clube paulista, mas inclui uma opção de compra que pode gerar retorno financeiro ao Verdão, com valores mantidos em sigilo.

A decisão de atuar no futebol mexicano passou pelo entendimento do próprio atleta de que havia perdido espaço no elenco palmeirense e já não conseguia render no mesmo nível de temporadas anteriores. A presença do brasileiro André Jardine no comando técnico do América também foi determinante para a escolha. Em 2026, Raphael Veiga conviveu com problemas físicos e apresentou oscilações ao longo do ano. Ainda assim, participou de 53 partidas na temporada, com sete gols marcados e 11 assistências distribuídas. No Palmeiras desde 2017, o meia construiu uma história de peso. Afinal, se tornou um dos grandes ídolos recentes do clube e figura entre os jogadores mais vitoriosos da trajetória alviverde. Com 109 gols anotados, Veiga é o maior artilheiro do Palmeiras no século 21, reforçando o tamanho de seu legado no Alviverde.