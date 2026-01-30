Nova gestão esportiva ganha força com Rafinha e muda discurso no São Paulo

Ex-lateral circula entre departamentos, conversa com elenco e atua nos bastidores em meio a ajuste de rota do Tricolor / Crédito: Jogada 10

Os primeiros dias de Rafinha como gerente esportivo do São Paulo têm sido marcados por intensa participação interna e presença constante no cotidiano do clube. Desde que assumiu o cargo, o ex-lateral tem promovido reuniões, circulado entre diferentes departamentos e se aproximado do elenco, movimento que já é percebido nos bastidores do Morumbis. Mesmo afastado do clube por quase dois anos, Rafinha manteve vínculos com jogadores do atual grupo, como Luciano, Alan Franco e Calleri. Além disso, realizou visitas pontuais ao CT nesse período. Agora, oficialmente no cargo, ele busca interlocução em diversas frentes, dialogando tanto com a cúpula quanto com a comissão técnica liderada por Hernán Crespo.

Antes da vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, pela estreia no Campeonato Brasileiro, Rafinha também teve seu primeiro contato direto com o elenco em um discurso no vestiário. Gesto visto internamente como simbólico do novo papel assumido no clube.

Ajuste de discurso no São Paulo Aliás, o triunfo sobre o Flamengo também marcou uma mudança no tom público adotado por Hernán Crespo após dias de desalinhamento entre treinador e a nova gestão esportiva. O técnico recuou da declaração em que havia citado risco de rebaixamento, admitiu falha de comunicação e reforçou ter um “DNA de vencedor”. A fala anterior havia causado incômodo nos bastidores, interpretada pela diretoria como desalinhada com a postura institucional do clube. Em meio ao episódio, Rafinha chegou a se manifestar publicamente, afirmando que o São Paulo não poderia adotar um “discurso de fracassado”. O resultado positivo na estreia ajudou a esfriar a tensão interna e fortaleceu a leitura de que o São Paulo pode mirar objetivos mais ambiciosos no Brasileirão. No Campeonato Paulista, porém, o cenário segue preocupante. Afinal, o Tricolor ocupa a antepenúltima posição e chega pressionado para o clássico contra o Santos. Assim, o embate ganha peso extra neste momento de reconstrução de ambiente e alinhamento interno no clube.