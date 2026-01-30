Negócio do Corinthians com Torino envolvendo Tchoca deve ser desfeito

A negociação do zagueiro João Pedro Tchoca, do Corinthians com o Torino não deve mais ocorrer. Apesar de tudo OK entre o jogador e os clubes, o zagueiro nãopassou nos exames médicos desta quinta-feira em Turim. O problema não teve divulgação do clube. Por consequência, aumenta significativamente a possibilidade de o clube italiano cancelar a negociação. Isso seria, sem dúvida, um balde de água fria para o Corinthians.O clube receberia R$ 9,5 milhões pelo empréstimo de seis meses do defensor e, caso o Torino exercesse a opção de compra após esse período, poderia abocanhar mais R$ 43 milhões (7 milhões de euros). Valor que aliviaria muito os cofres dos paulistas.

A informação teve a primeira divulgação através do repórter italiano Gianluca Di Marzio. Ele, inclusive, publicou em seu portal, www.gianlucadimarzio.com, que o Torino, diante do provável bloqueio da negociação com o Corinthians, já avalia a contratação de Kevin Jappert. Trata-se de um zagueiro de 22 anos que joga pelo Barracas Central, da Argentina. Além disso, o valor que o Torino pretende oferecer por Jappert tem semelhança com a proposta que fez ao Corinthians: empréstimo até julho de 2026, com a opção de compra. Porém, com por um valor um pouco inferior ao do brasileiro, cerca de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões).