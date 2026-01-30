Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Negócio do Corinthians com Torino envolvendo Tchoca deve ser desfeito

Tchoca, que jogaria no Torino até o fim da temporada, não passou nos exames médicos que realizou na Itália
A negociação do zagueiro João Pedro Tchoca, do Corinthians com o Torino não deve mais ocorrer. Apesar de tudo OK entre o jogador e os clubes, o zagueiro nãopassou  nos exames médicos desta quinta-feira em Turim. O problema não teve divulgação do clube. Por consequência, aumenta significativamente a possibilidade de o clube italiano cancelar a negociação. Isso seria, sem dúvida, um balde de água fria para o Corinthians.O clube  receberia R$ 9,5 milhões pelo empréstimo de seis meses do defensor e, caso o Torino exercesse a opção de compra após esse período, poderia abocanhar mais R$ 43 milhões (7 milhões de euros). Valor que aliviaria muito os cofres dos paulistas.

A informação teve a primeira divulgação através do repórter italiano Gianluca Di Marzio. Ele, inclusive, publicou  em seu portal, www.gianlucadimarzio.com, que o Torino, diante do provável bloqueio da negociação com o Corinthians, já avalia a contratação de Kevin Jappert. Trata-se de um zagueiro de 22 anos que joga pelo Barracas Central, da Argentina. Além disso, o valor que o Torino pretende oferecer por Jappert tem semelhança com a proposta que fez  ao Corinthians: empréstimo até julho de 2026, com a opção de compra. Porém, com por um valor um pouco inferior ao do brasileiro, cerca de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões).

Caso o negócio seja desfeito, o que deve ter a finalização nesta sexta-feira é que, após uma nova bateria de exames, se for confirmado o problema médico, Tchoca voltará ao Corinthians, clube com o qual possui contrato até 2030.

