Náutico anuncia contratação de Léo Jance, do Fluminense

Náutico anuncia contratação de Léo Jance, do FluminenseSem espaço no Tricolor, lateral-esquerdo assina contrato de empréstimo com Timbu até o fim da disputa da Série B
O Náutico anunciou, nesta sexta-feira (30), a contratação, por empréstimo não oneroso, do lateral-esquerdo Léo Jance, que pertence ao Fluminense. O vínculo tem validade até novembro de 2026. O atleta chegou ao Recife na última quinta-feira (30) para assinar contrato e já está integrado ao elenco alvirrubro.
O jogador, aliás, renovou contrato com o Tricolor carioca por mais um ano antes de ser emprestado ao Timbu. Com isso, ele deve ganhar minutos em campo.
Léo Jance, de 20 anos, perdeu mais espaço no time profissional do Fluminense após a chegada de Guilherme Arana. Dessa forma, o Tricolor vê um empréstimo como uma boa oportunidade para o jogar ganhar minutagem e experiência no cenário nacional. O lateral, aliás, já recebeu a liberação do técnico Luis Zubeldía.
Revelado nas categorias de base do Fluminense, Léo Jance subiu para o profissional no ano passado. O jovem soma três jogos na carreira no time principal, sendo dois deles disputados neste ano. Afinal, ele entrou em campo na vitória sobre o Madureira e na derrota diante do Boavista. Ao todo, disputou oito minutos em cada partida.
Léo Jance é o 11º reforço do Náutico para a temporada. Anteriormente, o Clube anunciou as contratações do goleiro Gaston Guruceaga; dos laterais Reginaldo e Yuri Silva; do zagueiro Wanderson; dos volantes Ramon e Luiz Felipe; dos meias Dodô e Juninho; além dos atacantes Júnior Todinho, Toró e Felipe Saraiva.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.