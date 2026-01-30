Náutico anuncia contratação de Léo Jance, do Fluminense

Sem espaço no Tricolor, lateral-esquerdo assina contrato de empréstimo com Timbu até o fim da disputa da Série B / Crédito: Jogada 10

O Náutico anunciou, nesta sexta-feira (30), a contratação, por empréstimo não oneroso, do lateral-esquerdo Léo Jance, que pertence ao Fluminense. O vínculo tem validade até novembro de 2026. O atleta chegou ao Recife na última quinta-feira (30) para assinar contrato e já está integrado ao elenco alvirrubro. O jogador, aliás, renovou contrato com o Tricolor carioca por mais um ano antes de ser emprestado ao Timbu. Com isso, ele deve ganhar minutos em campo.

Léo Jance, de 20 anos, perdeu mais espaço no time profissional do Fluminense após a chegada de Guilherme Arana. Dessa forma, o Tricolor vê um empréstimo como uma boa oportunidade para o jogar ganhar minutagem e experiência no cenário nacional. O lateral, aliás, já recebeu a liberação do técnico Luis Zubeldía.